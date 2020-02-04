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AK Parti'nin siyaset akademisi başvuruları tamamlandı

AK Parti'nin 38 ilde başlatacağı siyaset akademisi başvuruları tamamlandı.

04.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:46AK Parti'nin siyaset akademisi başvuruları tamamlandı
AK Parti'nin 38 ilde başlatacağı siyaset akademisi başvuruları tamamlandı.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Akademisi İl Koordinatörü Emre Güray, yaptığı yazılı açıklamada, partinin 19'uncu dönem siyaset akademisi müracaatlarının 31 Ocak'ta sona erdiğini belirtti.
genelinde 11 bin kişinin kayıt yaptığını bildiren Güray, en yüksek müracaatın bin 14 kişi ile İzmir'de yapıldığını, Van'ın da 877 müracaatla üçüncü sırada yer aldığını aktardı.
Derslerin 27 Şubat'ta başlayacağını kaydeden Güray, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu siyaset akademisi tarihimizin en fazla tercihi edilen dönemi oldu. Van, bu anlamda en çok başvurunun yapıldığı üçüncü il durumundadır. Nüfusa oranlandığında, Türkiye genelinde en fazla başvurunun yapıldığı il olmamız ve başvuru yapanların çoğunun parti teşkilatı dışından olması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Buraya başvuranların büyük kısmı siyaset üzerinden ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmek isteyen vatandaşlarımızdır. AK Parti Siyaset Akademisi 19'uncu döneminin eğitimleri 38 ilde gerçekleştirilecek. AK Parti Siyaset Akademisi'nde eğitim görmek isteyenlere ilk dersi tüm Türkiye'de eş zamanlı olacak şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir."

AK Parti, Siyaset, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: AA

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