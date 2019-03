AK Parti'nin Tekirdağ Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye'dir, Türk milletidir." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Tekirdağ'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yaşanan savaşlarda ve kargaşa ortamında milyonlarca Müslümanın alçakça şehit edildiğini belirterek, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında da 49 Müslümanın hayatını kaybettiğini söyledi.Saldırıda 3 Türk vatandaşının da yaralandığını, şehitlerin arasında Türk bulunmadığını aktaran Erdoğan, "Tabii hepsi bizim şehidimiz, hepsi Müslüman ve cuma namazında bunları bu alçaklar örgütlü bir eylemle tarıyorlar." ifadelerini kullandı."İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerde var, çıkaracağız. Ama tabii Yeni Zelanda'dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın, olmaz böyle bir şey. 49 insan, bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder. Cumhuriyet'imizi ilan ettiğimizde Anadolu nüfusunun önemli bir bölümü sınırlarımız dışında kalan coğrafyalardan gelenlerden oluşuyordu. Biz buna rağmen kimseye kin tutmadık. Tavrımızı hep barıştan, huzurdan, dostluktan yana koyduk. Kaybettiklerimize değil, elimizdekilere baktık. Onları mamur etmenin, geliştirmenin, zenginleştirmenin gayreti içinde içinde olduk. Hamdolsun bugün Türkiye, bölgesinin hem güçlü hem de en müreffeh devletidir. Eğer bugün Türkiye'ye saldırılıyorsa, Erdoğan'a saldırılıyorsa bunun sebebi güçlenen Türkiye'dir. Yakın çevremizde çalışmadan, üretmeden, hak etmeden, tamamen oluk oluk akıtılan paralarla kurulan sahte refah düzenleri çatırdarken, biz adım adım 2023 hedeflerimize yaklaşıyoruz. Üstelik de tüm maruz kaldığımız saldırılara, önümüze kurulan tüm tuzaklara, oynan tüm senaryolara rağmen bunu yapıyoruz.""Biz Allah'a ve halkımıza dayanarak oraya indik"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir. Hatırlayınız, İstanbul'un sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Bu Geziciler, başlarında da Bay Kemal'in olduğu bu Geziciler 'Zulüm 1453'te başladı' derken neyi kastediyorlardı? Yani İstanbul'un fethi, Bay Kemal'e ve onun sevenlerine göre bir zulümdü, değil mi?" diyerek, şöyle devam etti:"Şimdi sizlere daha farklı bir ispat yapacağım burada. Ülkemize yakın tarihte yapılan en alçak saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimini, birileri alkışlarla karşılamış, başarısız olunca da 'kontrollü darbe' diyerek işi tersine çevirmeye çalışmıştır. Kimdi bu? Bay Kemal. Bay Kemal'e göre kontrollü darbeydi. Madem kontrollü darbeydi de Yenikapı'ya niye geldin Bay Kemal? Yenikapı'dan sonra niye kaybolup gittin? 15 Temmuz gecesi şahsım Atatürk Havalimanına indiğimde dediler ki '23.15'te Bay Kemal buraya geldi. Sonra FETÖ'cülerin tankları arasından çıkıp gitti.' Nereye? Bakırköy Belediyesi'ne. Bakırköy Belediyesi'nde o kahvelerini yudumlarken, bu kardeşiniz, damadım, eşim, kızım, torunlarımla beraber biz de Atatürk Havalimanı'na indik. F-16'lar, helikopterler üstümüzde uçuyordu ama millet oradaydı. Biz Allah'a ve halkımıza dayanarak oraya indik."Konuşmasında, yılmadıklarını, korkmadıklarını dile getirerek, Hz Muhammed'in Hira Mağarası'nda Hz. Ebubekir'e söylediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de "Allah bizimle beraberdir" diyerek yola devam ettiklerini söyledi.Erdoğan, "Yoksa, Yeni Zelanda'da 49 Müslüman kardeşimiz şehit edilmiş olabilir ama bu ne ilktir, ne sondur. Onun için biz bir şeye bakıyoruz, Rabbimiz ne buyuruyor; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' Öyle mi? Onların bütün rızkı, her şeyi Allah'a aittir. Mesele bu ama bunu Bay Kemal anlamaz. Onun için de Bay Kemal tankların arasından çekip gider ve şimdi biraz sonra Avustralyalı bir senatör var, ahlaksız, edepsiz... Bakın dünkü olayla ilgili ne diyor?' ve Bay Kemal ne diyor? Şimdi bunları göreceğiz. Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik yeni saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir, bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi doğrudan doğruya Türkiye'dir, Türk milletidir. Bunların derdi doğrudan doğruya Rabia'dır, Rabia... Şimdi öyle bir ses verin ki dünyanın her yerinden duyulsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.(Sürecek)