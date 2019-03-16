AK Parti'nin Tekirdağ Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çorlu Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum. Bu havalimanımızın işlerliğini artırmalı, ismini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ mitinginde yaptığı konuşmada, buralara kadar gelip de atıp tutanlardan, havanda su dövenlerden olmadıklarını, Tekirdağ'ın karşısına hep hizmetlerle çıktıklarını söyledi."Tekirdağ'a para göndermiyor" sözünü hatırlatan Erdoğan, 17 yıl içinde Tekirdağ'a yaptıkları yatırımların tutarının 21 katrilyon olduğunu belirtti.Eğitim alanında 3 bin 284 adet yeni derslik yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Bugün 33 bini aşan öğrencisi ve 1133 öğretim üyesiyle hizmet veren Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı? Yüksek öğrenim öğrencileri için 3 bin 349 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Bu yıl merkezde 1300 kişi kapasiteli, önümüzdeki bir kaç yıl içinde ise merkezde ve Marmara Ereğlisi'nde toplamda 2500 kapasiteli 3 adet yurt açacağız." dedi.Tekirdağ ve Çorlu'ya gençlik merkezleri, Çorlu'ya sporcu eğitim merkezi inşa ettiklerini, Tekirdağ Buz Pateni Salonu'nun, Çerkezköy Gençlik Merkezi'nin, Saray Spor Salonu'nun yapımında sonlara geldiklerini aktaran Erdoğan, Tekirdağ ve Çorlu'ya içinde Millet Kıraathanesi'nin de olduğu millet bahçelerinin yapımına yakında başlayacaklarını söyledi.Askeri birliklerin arazilerinden de istifadeyle kuracakları toplam 40 millet bahçesiyle şehrin çehresini değiştireceklerini ifade eden Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale Zaferi öncesi Tekirdağ'da kurduğu 57. Alay'ın binalarını ihya edeceklerini ve müze olarak gelecek nesillere taşıyacaklarını belirtti.Erdoğan, Tekirdağ sahil şeridini en güzel şekilde düzenleyerek, bölgenin en önemli turizm merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını aktardı.İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplamda 1.1 katrilyon liralık sosyal yardım yaptıklarını belirten Erdoğan, sağlıkta 14'ü toplamda 980 yataklı hastaneden oluşan 30 tesisi şehre kazandırdıklarını, ayrıca 480 yataklı şehir hastanesinin yapımının sürdüğünü söyledi.Erdoğan konuşmasının devamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki hastanelerin durumunu gösteren videoyu miting alanındaki vatandaşlara izlettirdi.Kılıçdaroğlu'nun 14 seçimdir mağlup olduğunu ama koltuğunu bırakmadığını ifade eden Erdoğan, "Bırakıyor mu? Biliyor ki bir daha oraya oturamayacak. Onun için orada oturmaya devam ediyor. Fakat 31 Mart farklı olacak." dedi.En son 3 bin 700 yataklı hastaneyi Ankara Bilkent'te açtıklarını, gelecek yıl da bir benzerini Ankara Etlik'te açacaklarını anlatan Erdoğan, İstanbul'da gelecek yıl Başakşehir'de açacaklarını söyledi.Erdoğan, 100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanesi, 50 yataklı Ergene Devlet Hastanesi ile birlikte toplam 15 sağlık tesisini daha Tekirdağ'a kazandıracaklarını belirtti.Toplu konutta 5 bin 376 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, imar barışı ile 135 bin Tekirdağlı vatandaşın sıkıntısını çözdüklerini aktardı.Kendilerinden önce iki adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 21'ine hizmet verilirken bugün 17 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun tamamına hizmet verdiklerini belirten Erdoğan, ulaşımda 79 senede Tekirdağ'a 87 kilometre yol yapıldığını, görevi devraldıklarında 256 kilometre ilave yol yaptıklarını söyledi."Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projemiz, gurur projelerimizden biridir"Tekirdağ'a 93 adet köprü, viyadük ve köprülü kavşak yaptıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projemiz, gurur projelerimizden biridir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale arasının yapımı devam ediyor. 2023 yılının başında tamamlamayı hedefliyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.Bugün, Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Çatalca-Yassıören arasındaki yaklaşık 15 kilometrelik kesimiyle 1,1 kilometrelik Habipler-Başakşehir Kavşakları'nın açılışını gerçekleştireceğim. Yapımı devam eden Çorlu Havalimanı Kavşağı, Şerefli Limanı bağlantısını, Tekirdağ-Malkara ayrımı Barbaros Limanı bağlantı yolunu ve Çerkezköy-Saray yolunu da bu yıl tamamlıyoruz. Tekirdağ-Hayrabolu yolunu ve İstanbul-Edirne-Gümüşova yollarındaki çalışmaları ise önümüzdeki yıl tamamlıyoruz."Bölünmüş yolları inşa etmenin yanında demiryollarını da yenilediklerini hatırlatan Erdoğan, "İstanbul-Halkalı-Pehlivanköy-Demirköprü ve Pehlivanköy-Hudut arasındaki mevcut demiryolunu sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Tekirdağ-Muratlı demiryolunu çift hatlı hale getirdik. Hızlı tren projemizde Tekirdağ da var. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan 7.4 katrilyon maliyeti olan Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesini, hazırladık. Hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak bu hattın ihalesini en kısa sürece neticelendirip, yapımı için gerekli adımları atıyoruz." dedi.Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirecekleri 175 yat kapasiteli Tekirdağ Yat Limanı'nın uygulama projeleri bitince inşaatına başlayacaklarını belirten Erdoğan, Tekirdağ'a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, bir baraj ve 7 gölet daha inşa edeceklerini, ilin içme suyu problemini çözmek için Naipköy Barajı'nı, 38 kilometrelik isale hattını ve içme suyu arıtma tesisini inşa ettiklerini söyledi."Bu yılın sonunda Ergene Nehri'nin suları tertemiz akmaya başlayacak"Bugüne kadar inşa ettikleri sulama tesisleriyle 22 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşası süren 8 tesis ile 28 bin dekar araziyi daha sulamaya açacaklarını aktaran Erdoğan, halkın can ve mal güvenliğini korumak için 57 adet taşkın koruma tesisi yaptıklarını, 19'unun yapımının devam ettiğini belirtti.Ergene Nehri'ni kurtarmak için yürüttükleri çalışmalar sayesinde nehrin su kalitesinde bir iyileşme olduğunu ifade eden Erdoğan, Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettiklerini, hepsini hizmete aldıklarını, bu tesisin 6'sının Tekirdağ'da bulunduğunu aktardı.Ergene Nehri'ni kirlilikten kurtarmak için sanayi bölgelerinin de müşterek atık su arıtma tesislerini kurmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kurulacak 5 müşterek atık su arıtma tesisinin bitme aşamasında olduğunu, ayrıca sanayi tesislerinin arıtılan sularını 42 kilometre kara hattı, 19 kilometre tünel ve 4,5 kilometre derin deniz deşarjından oluşan bir sistemle Marmara Denizi'ne vereceklerini, böylece bu yılın sonunda Ergene Nehri'nin sularının tertemiz akmaya başlayacağını kaydetti.Erdoğan, çiftçilere verdikleri tarımsal desteğin 3 katrilyon lira olduğunu ifade ederek, "Son 17 yılda şehrimizde 9 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 48 araştırma geliştirme merkezi, 9 tasarım merkezi kurduk. Tekirdağlı yatırımcılarımızı, 25 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek, 66 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 69 bin iş yerimize toplam 2,3 katrilyon liralık SGK prim teşviki verdik." dedi."Seneye Hayrabolu ve Malkara'yı da doğalgaza kavuşturacağız"Tekirdağ, Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy, Ergene, Süleymanpaşa, Muratlı, Marmara Ereğlisi, Saray ve Şarköy'e doğalgaz geldiğini anlatan Erdoğan, seneye Hayrabolu ve Malkara'yı da doğalgaza kavuşturacaklarını söyledi.Şehirdeki 18 tarihi eseri restore ettirdiklerini, Tekirdağ'da yapacak çok iş olduğunu bildiklerini dile getiren Erdoğan, İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'ın kongre ve toplantı turizminden uzak kalmasının düşünülemeyeceğini, bu nedenle şehre kongre ve tiyatro merkezi gerektiğini belirtti.Süper Lig'te takımı yok diye Tekirdağ'ın stat ihtiyacının ihmal edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, tarım ve hayvancılık şehri olan Tekirdağ'da ihtisas besi organize bölgesi, ihtisas seracılık organize bölgesi gibi alanların olmamasının ciddi eksiklik olduğunu kaydetti.Erdoğan, bu ayın sonuna kadar çiftçilere ve üreticilere 8 milyar 777 milyon liralık destek ödemesi yapmış olacaklarını bildirdi.Çorlu Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inandığını, bu havalimanının işlerliğinin arttırılması gerektiğini anlatan Erdoğan, adının da Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehre daha güzel hizmet etmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.Tekirdağ Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitinge TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayları katıldı.Miting meydanına otobüsle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak, miting sonrası da meydanda bulunan vatandaşlara keten bezinden çanta içerisinde çay dağıttı.(Bitti)