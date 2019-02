AK Parti'nin Tokat Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Gençlerin, 18 yaşında oy kullanacakların, yağ ve benzin kuyruklarını bilmediğini belirten Erdoğan, gençlerin, faiz lobilerinin neler yaptığından haberlerinin olmadığını söyledi.Erdoğan, faize giden kamu gelirlerini yatırımlara, projelere, üretime kanalize ettiklerine dikkati çekerek, belli gruplara, milletin sırtına sülük gibi yapışan bir avuç elite giden kaynakları, çiftçiye, esnafa, memura, emekliye ve ihtiyaç sahiplerine aktardıklarını dile getirdi.Birilerinin istismarını yaptığı "sosyal devlet" ilkesini kendilerinin ayağa kaldırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002-2018 döneminde 284 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarına işaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mali ve bütçe disiplininden sapmadan yatırımlara hız verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Son 17 senede Türkiye ekonomisini tam 3,5 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardık. İhracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 170 milyar dolara çıktı. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük. IMF'ye borcumuz neydi biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. Bay Kemal diyor ki 'Şimdi yine IMF'ye giderler'. Bay Kemal, IMF'ye bu ülkeyi siz muhtaç ettiniz. Biz göreve geldik, kucağımızda 23,5 milyar dolar borcu bulduk. Davos'tayız. IMF'nin o zaman ki başkanıyla bakan arkadaşlarım da yanımda görüşme yaptık.Kendisine şunu söyledim: 'Bak' dedim, 'Başkan, sen IMF'nin başkanısın, Türkiye'nin Başbakanı benim'. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Sadece taksidinizi alırsınız o kadar. Bu ülkenin yöneticisi olarak biz size bunları veririz. Ne oldu? Biz taksitleri ödemeye devam ettik. Mayıs 2013, 23,5 milyar dolar borç ödemesi bitti, sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Orayla da işimiz yok. Geldiler, bizden 5 milyar avro borç istediler biliyor musunuz? Arkadaşlar bana bunu sorunca 'Verin' dedim. Baktılar ki bu çılgın Türkler bu işi ciddiye aldılar, vazgeçtiler. Biz buyuz.""Son 10 yılda 9 milyon kişiye ilave istihdam sağladık"Savunma sanayisinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeyken bugün kendi silahını, helikopterini, tankını, fırkateynini, korvetini, istihbarat ve uçak gemisini üretir hale geldiklerini vurgulayan Erdoğan, artık silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını bir yerlerden almadıklarını, Türkiye'de ürettiklerini dile getirdi.Yaklaşık son 10 yılda 9 milyon kişiye ilave istihdam sağladıklarını, kadınların istihdamdaki payını, siyaset ve iş dünyasındaki temsil oranlarını hiç olmadığı kadar artırdıklarını anlatan Erdoğan, son 17 yılda özellikle şehit yakınları ve gaziler için pek çok düzenlemeyi ve reformu hayata geçirdiklerine işaret etti.Recep Tayyip Erdoğan, ek istihdamdan faizsiz konut kredilerine, ücretsiz seyahat hakkının genişletilmesinden su ve elektrik ücretlerinde indirime kadar, şehit yakınları ve gazilerin hayatını kolaylaştıracak birçok adımı attıklarına dikkati çekti.Yeni iş kuran, hayalini gerçekleştirmeye uğraşan gençlere bunları hayata geçirebilmeleri için teşvik destekleri verdiklerini bildiren Erdoğan, SGK prim destekleriyle, düşük faizli kredilerle, hibe programlarıyla ve sağladıkları diğer kolaylıklarla esnafın omzundaki yükleri aldıklarını söyledi."Enflasyon oranlarının çok üzerinde zamlar verdik"Emekliyi, asgari ücretlileri, memuru ve işçiyi enflasyon canavarına ezdirmediklerini, enflasyon oranlarının çok üzerinde zamlar verdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:"Biz göreve geldiğimizde 2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2 bin 20 liraya biz çıkardık. 392 lira olan en düşük memur maaşını 3 bin 133 liraya biz yükselttik Bay Kemal. Son olarak geçtiğimiz yıl emeklilerimiz için her iki bayramda, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık bayram ikramiyesi getirdik. Bunu da her iki dini bayramda ödüyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız biz göreve geldiğimizde ne maaş alıyorlardı biliyor musunuz? 24 liracık. Bugün ne alıyorlar? 601 lira. 24 lira nire, 601 lira nire. Engellilerimiz 2002'de 24 liracık maaş alırken onlara bugün 720 lira veriyoruz.Nereden nereye. Bizden önce evde bakım gibi bir hizmet var mıydı? Yoktu. Bugün 514 bin insanımız evde bakım hizmetinden faydalanıyor.""Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık""Gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dili vardır hakkı konuşmaz çünkü kalpleri mühürlü." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda her türlü saldırıya, her türlü gizli, açık darbe teşebbüsüne, her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi bir an olsun yere düşürmedik. Siz bize itimat ettiniz, bize güvendiniz ve inandınız. Biz de sizin hizmetkarınız olduk. Sizler için çalıştık. Sizlerden aldığımız güçle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Bugün Türkiye, milli menfaatlerini korumak için hiç kimseden icazet alma ihtiyacı duymuyorsa sizin desteğiniz sayesindedir.Bugün Türkiye, Suriye'den Irak'a kadar dünyanın en vahşi terör örgütlerine nefes aldırmıyorsa sizin yanımızda olmanız sayesindedir. Bugün Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Bugün Türkiye, kendi silahlarıyla, kendi mühimmatıyla, kendi askeri, polisi, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde. Bugün Türkiye kur-faiz-enflasyon şer üçgeni üzerinden yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin desteğiniz ve duanız var.Bu başarıların hepsi de ortak çabalarımızın, ortak mücadelelerimizin, birlik, beraberlik, dayanışmamızın eseridir."(Sürecek)