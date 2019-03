AK Parti'nin Trabzon Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Omuz omuza, gönül gönüle verdik, Türkiye'yi hep birlikte tarihinin en büyük başarılarıyla, en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Erdoğan, HDP'li belediyelerin terör örgütüne destekleri ile ilgili olarak, "Bunlara devlet para verdi. Bu alçaklar ne yaptı? Çukur kazdı. Öyle mi? Bunlar binaları kendi içinden tünellerle birbirine bağladı. Öyle mi? ya bu paralar size çukur eşin diye mi verildi? Yoksa millete hizmet için mi verildi? Başka ne yaptılar? Kandil'e gönderdiler. Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar. İşte bak yargılandılar. Bir tanesi yanılmıyorsam 13 sene 15 sene yargı bunlara ceza verdi. İşte devletin bu imkanlarını bu paralarını buralarda harcadıkları için verdi." ifadelerini kullandı."Bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz"HDP'li belediyelerin bundan sonraki süreçte de bu tür yanlışlara devam etmesi halinde bunun bedelinin ödetileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asla bunlara kalkıp da iyi yaptınız diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda önlerine çıkarılan her engeli, her türlü badireyi halkın desteği ile aştıklarını vurgulayarak, "Omuz omuza, gönül gönüle verdik, Türkiye'yi hep birlikte tarihinin en büyük başarılarıyla, en büyük yatırımları ile tanıştırdık. Fakat şimdi gene önümüzde kritik bir sınav var. 31 Mart hepimiz için önemli imkan. Adeta bir beka meselesi." diye konuştu."31 Mart'ta bunlara vereceğimiz dersle inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak""31 Mart'ta bunlara vereceğimiz dersle inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"4,5 yıl inşallah bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak yeni sistemle iş başında. ve gelecek belediye ile birlikte tüm belediyelerimiz el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Fakat şimdiden sizden ricada bulunacağım. Başta İstanbul olmak üzere nerede Trabzonlu hemşehrileriniz varsa hepsini telefonla aramanızı istiyorum. Onlara şunu söyleyeceksiniz. Sizden ricamız şu, İstanbul'da da İzmir'de de aklınıza neresi gelirse, oylarımızı hep beraber Cumhur İttifakı'nda konsolide edelim, AK Parti'de birleştirelim. Bunu başarmaya var mıyız?""Allahın izniyle 31 Mart'ta sandıklar bir başka haykıracak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun başarılması halinde 31 Mart'ta sandıkların bir başka haykıracağına işaret ederek, "2023 hedeflerimizin önündeki bu son engeli de inşallah hep beraber alnımızın akıyla aşacağız. Bunun için size bize 82 milyonun her bir ferdine sorumluluklar düşüyor. Cumhurbaşkanından, belediye başkanına, meclis üyesinden sandık müşahidine, parti üyesinden bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize tam bir dayanışma içinde çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Seçim dönemi olsun olmasın tüm Türkiye'yi dolaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Ardahan'daydım. Kar boran acayip. Buna rağmen meydan muhteşem. Ordan helikopterimiz kalkamadı. Mecburen kara yoluyla geldik, iki saat ve Artvin'e yetiştik. Maşallah orada da muhteşem katılım ve coşku vardı. Bugün önce Rize. Size Rize'den selamlar getirdim. Şimdi Trabzon'dayız. Yarın Ordu, Samsun'dayız. Durmak yok, koşacağız. Allah çalışana verir, çalışmayana vermez. Ama sadece bu kardeşinizin çalışması yetmez. Hepimizin çalışması gerekir." şeklinde konuştu."25 vilayetimizi 9 ilçemizi bizzat ziyaret ettim"Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde şubat ayından bu yana 25 vilayet ve 9 ilçeyi bizzat ziyaret ettiğini söyledi. Gittiği her yerde 10 binlerce insanla kucaklaştığını anlatan Erdoğan, "Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Hala isim kavgasıydı, şu kavgasıydı, bu kavgasıydı, onunla uğraşıyorlar. ya bunlar seçim kurullarına nasıl müracat edilir bunu bile bilmiyorlar." dedi.Seçim sürecinde genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ve Cumhur İttifakı adaylarının günün 24 saati meydanlarda olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Amacımız 81 vilayetimize 922 ilçemize 50 bin 411 mahalle ve köyümüze ulaşmak. Onlara davamızı icraatlarımızı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaktır. Hedeflerimizi milletimizin tüm fertleriyle paylaşmaktır. Bunun için tempoyu daha da arttıracağız. 31 Mart'a kadar uykumuzdan ailemizden vaktimizden fedakarlık yapıp daha çok çalışacağız. AK Parti'ye ve Cumhur ittifakına gönül vermiş herbir kardeşimin de aynı şekilde çalışacağına inanıyorum. Hanımlar hazır mıyız, gençler hazır mıyız? Sizlerden geleceğiniz, evlatlarınızın istikbali için ülkemizin aydınlık yarınları için 31 Mart'a kadar gayret göstermenizi bekliyorum. 'Hizmet sürsün Türkiye gülsün' diyorsanız 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Ne diyeceğiz 'devam' inşallah diyeceğiz.""Trabzon'dan yeni destan bekliyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'dan 31 Mart'ta tarihe geçecek yeni destan yazmasını isterken, "Trabzon'a AK Parti, AK Parti'ye de Trabzon yakışır. Şimdi burada bir kez daha ahitlerimizi yenileyelim. 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Geleceğine sahip çıkıyor musun? Sandığa demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine mührü vuruyor musun? Rabbim hepinizden razı olsun. Trabzon'a da bu yakışır" dedi.(Sürecek)