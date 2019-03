AK Parti'nin Trabzon Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez. Çünkü CHP, çöp, çukur, çamur demektir." dedi.Erdoğan, partisince Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Savunma sanayinde Türkiye'nin önemli mesafe katettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Ne zaman gitsek 'kongre müsaade etmedi' diyorlardı. Şimdi Trabzon'un uşaklarından birileri insansız hava aracını yaptı mı? Yaptı. Silahlı insansız hava aracını yaptı mı? Yaptı. Şimdi daha büyüğünü yapıyorlar. Şimdi biz ihraç eder duruma geldik." diye konuştu.Bu milletin her şeyi yapabilecek güçte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Biz savunma sanayinde yüzde 25'i yapıyorduk, şimdi yüzde 70'i üretir hale geldik. Şu anda 2,5 milyar dolar savunma sanayinde ihracat yapıyoruz. Bunun dışında ihracatımız toplamda 36 milyar dolardı. Şimdi 170 milyar dolara dayandık. Nereden, nereye. Kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardı, 11 bin dolara kadar çıktık. Bütün bunlarla beraber Türkiye, bölgenin artık sorun çözen ülkesi haline geldi. Hamdolsun tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimize asla yakışmayan kötü tablolara son verdik. Türkiye güçlenince daha önce ülkemize ayar verme yarışına girenlerin, nasıl kendilerine çeki düzen verdiklerini bizzat tecrübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerin politikalarını, ekonomisi, demokrasisi, ihracatı güçlü bu yeni Türkiye'ye nasıl adapte ettiklerini bizzat yaşadık. Artık emir alan değil, sözü dinlenen, görüşü aranan bir ülke haline geldik. Bunu da sizlerin duası, desteği sayesinde başardık. Türkiye'yi bugünkü konumuna sizinle beraber taşıdık. Ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği hizmetlerle yine biz buluşturduk. Bu anlayışla son 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık."İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriTrabzon'a 2 bin 824 yeni derslik kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, CHP'nin, İstanbul'un göbeğinde çöpleri bile doğru düzgün toplayamazken, kendilerinin ülkenin geleceğini hazırladıklarını söyledi.Kendisinin İstanbul'u CHP belediyesinden aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez çünkü CHP; çöp, çukur, çamur demektir." dedi.Erdoğan, şöyle devam etti:"İşte İzmir... İzmir körfezi kokudan geçilmiyor, pislik. İstanbul'un da Haliç'i maalesef kokudan geçilmiyordu ve Ümraniye'de oturan Trabzonlu hemşehrilerim bilir, orada vahşi çöp depolama yapılıyordu. Yine CHP'li belediye vardı, patladı, 39 vatandaşım orada öldü. Büyükşehirde Sivaslı vardı, orada da Trabzonlu vardı. Biz geldik, bir senede çöp dağlarını yok ettik. Susuzdu İstanbul, suya kavuşturduk. 180 kilometreden Melen'i getirdik. 140 kilometreden Istranca dağlarını delerek su getirdik. Hava kirliliği vardı. Ben görevi aldığımda 50 bin aileye doğal gaz gidiyordu, cezaevine girerken biz 1 milyon 250 bin eve doğal gazı getirdik. İşte farkımız bu. Onlar Şişli gibi bir ilçeyi bile şu anda yönetemiyorlar."CHP'li belediyelerin, kendilerinin 1994'te son verdikleri utanç görüntülerini tekrar millete yaşattığını vurgulayan Erdoğan, "Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinin temellerini atıyoruz. Öğrencilerimizin robotik kodlama, nano teknoloji, siber güvenlik, mobil uygulama, yapay zeka gibi alanlarda eğitim alması ve projeler geliştirmesi için 81 ilde 100 'dene yap' teknoloji atölyesi kuruyoruz. Bu sene Trabzon'da atölyemizi açacağız." dedi.Kente ikinci üniversiteyi kazandırdıklarını belirten Erdoğan, bu yıl içinde Beşikdüzü'nde 500 kapasiteli, bir kaç yıl içinde de merkezde ve Arsin'de toplamda 2 bin 300 kişilik yurt binaları açacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre 41 bin kapasiteli Şenol Güneş Stadyumunu kazandırdıklarını ifade ederken, "Bu arada Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım teknik direktörlüğü hayırlı olsun." dedi.Eski Hüseyin Avni Aker Stadyumunu millet bahçesine dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, oraya ayrıca bir de millet kıraathanesi yapacaklarını söyledi.Çaykara Gençlik Merkezi, Of Spor Kompleksi, Sürmene yarı olimpik yüzme havuzlarının devam ettiğini açıklayan Erdoğan, "CHP, bölücü örgütün uzantılarını, listelerinden belediyelere sızdırmanın kaygısını güderken biz şehirlerimizi daha da güzelleştiriyoruz. Trabzon'a merkezde, Akçaabat'ta ve Vakfıkebir'de üç tane millet bahçesi yapıyoruz." dedi.Bu tesisleri en kısa sürede şehre kazandıracaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:"CHP, sosyal devletin sadece lafını, sadece edebiyatını yaparken biz onu 17 yıldır milletimize bizzat yaşatıyoruz. Bunlar bu millete neler çektirdi. Yağı nüfus kağıdına mührü basar öyle verirlerdi. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları hep bunlar CHP'nin ceddinden kalma. Şimdi geçen gün bana laf atıyor 'kuyruk' diyor. Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz. Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede. Hastanelerde senin genel müdürlüğünde ne kuyruklar yaşandı. Neydi o ilaç kuyrukları. Ölenleri bile bunlar rehine alıyorlardı. Bunlar senin zamanında Bay Kemal. Bizimki ise varlık kuyruğu."Bilkent Şehir Hastanesini açıyoruzŞehir hastanelerinin videosunu izleten Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesinin açılışını yapacaklarını bildirdi. Trabzon'a da şehir hastanesi yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Bütün dünya inşallah bunlara hayran olacak. Zaten yurt dışından da hastalar geliyor, buralarda tedavi oluyor." diye konuştu.Vatandaşlardan kendilerini garip hissetmemelerini isteyen Erdoğan, şimdiye kadar Trabzon'daki ihtiyaç sahipleriyle, şehit yakınları, yaşlılar ve engellilere toplam 1,5 katrilyonluk destek sağladıklarını açıkladı.Erdoğan, bu konuda çok önemli bir adım daha attıklarını belirterek, sosyal yardımlardan faydalanan hak sahiplerine elektrik faturalarıyla ilgili bir imkan daha getirdiklerini hatırlattı.Son 17 yılda sağlık alanında tüm dünyaya örnek olan pek çok reformu hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, hastaneleri en modern cihazlarla donattıklarını, hastane sayısını artırırken kalitelerini de yükselttiklerini söyledi.Kişi başına düşen doktor, hemşire, sağlık personeli sayısını daha önce hiç olmadığı kadar artırdıklarını dile getiren Erdoğan, 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin ihale süreci ile 100 yataklı Of Devlet Hastanesinin de yapımının devam ettiğini bildirdi.Erdoğan, Trabzon'a 8 bin 37 konut projesini hayata geçirdiklerini ve imar barışıyla 147 bin 988 vatandaşın da sorununu çözdüklerini aktararak, Trabzon'daki 87 tarihi eseri de restore ettiklerini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma alanında yapılan yol ve tünel çalışmalarına da değinerek, Avrupa'nın en uzun tüneli olacak Zigana tünelindeki kazı çalışmalarında da yüzde 55 gerçekleşme oranına ulaştıklarını belirtti.Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruzUlaşımda Trabzon'a çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:"Önümüzdeki dönemde inşallah Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruz. Akçaabat, Akyazı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Havalimanı, Yomra, Arsin Organize Sanayi güzergahında raylı sistem hatları yapacağız. Trabzon-Erzincan arasında hızlı tren projemizi hayata geçirerek, Trabzon'u da hızlı tren ağına ekleyeceğiz. Hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içinde inşallah Trabzon'a bir bölge adliye mahkemesi kazandırıyoruz. Yani istinaf mahkemesi."Sürmene, Of, Vakfıkebir ve Arsin'e yeni balıkçı barınakları, Trabzon'a yat limanı yaptıklarını aktaran Erdoğan, "İnşa ettiğimiz Atasu barajıyla Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu hazır. Özellikle Trabzon şehir merkezi ve Yomra ilçe merkeziyle güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre uzunluğunda isale hattı ve arıtma tesisi inşa ettik." dedi.Trabzon'a yaptıkları barajlar ve diğer hizmetler hakkında da bilgi veren Erdoğan, Trabzon'a toplam 1,7 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini, Trabzonlu girişimcilere 3,7 milyar liralık yatırım teşviği sağladıklarını, 10 bin 300 kişilik ek istihdam oluşturduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 54 bin iş yerine toplam 1,2 milyarlık SGK prim teşviği sağladıklarını dile getirerek, bu yıl Arsin ve Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgelerinin elektrik sorunu çözeceklerini, Vakfıkebir'e, Yomra'ya ve Beşikdüzü'ne doğal gaz getireceklerini bildirdi.31 Mart'tan sonra daha güçlü ve kararlı şeklide yatırım hamlelerine devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığında şahsımla büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız ele ele vereceğiz, şehrimizi imar ve ihya etmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden 5 yıl için icazet istiyoruz." diye konuştu.NotlarMitingin yapıldığı Meydan Parkı'nın çevresindeki binalara, "Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon sizlerin desteğiyle gelişiyor ve büyüyor", "Karadeniz kızları yandan bağlar kuşağı, her zaman yanında Trabzon uşağı" yazılı pankartlar asıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Trabzon'un üzerini raptiye ile işaretledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi birer konuşma yaptı.Mitinge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım da katıldı.(Bitti)