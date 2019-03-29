AK Parti'nin Tuzla Mitingi

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Su faturalarını metreküp tarifesinden kişi başı tüketime geçerek, yüzde 11 ucuzlatacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İçmeler Meydanı'nda düzenlenen partisinin Tuzla Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.Konuşmasına, "Tuzla benim evim. Bugün evimdeyim. Komşularımla beraberim. İşte İstanbul coşkusu bu, işte Tuzla sevdası bu. Tuzla 31 Mart'a bir günümüz kaldı. Hazır mıyız?" diyerek başlayan Yıldırım, alandakilerden "evet" yanıtını aldı.Yıldırım, 17 yıldır vatandaşlara güvendiklerini ve Allah'a sığındıklarını, verdikleri sözleri tuttuklarını dile getirerek, "Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. En zor gecede, 15 Temmuz karanlık gecesinde dahi Tuzla bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve Türkiye oldu. Yanımızda durdunuz. Sizin gibi yol arkadaşlarımız olduktan sonra bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez." diye konuştu.Geceyi gündüze katarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber bütün Türkiye'yi baştan aşağıya hizmetlerle donattıklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi de artık İstanbul'a, müjdelenmiş şehre, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Tuzla'mıza hizmet zamanı gelmiştir. Yapacak daha çok işimiz var. Tuzla daha güzel hizmetlere layık. Trafik dert olmaktan çıkacak. Metro Pendik'ten Tuzla'ya kadar da uzatılacak. İşimize, gücümüze daha rahat gidebileceğiz. Toplu ulaşımda ciddi rahatlama sağlayacağız. Ulaşımı entegre edeceğiz. Artık İstanbul'da seyahat etmek eziyet olmaktan çıkacak."Binali Yıldırım, İstanbul'un üreten bir şehir olacağını, 500 bin İstanbulluya iş ve AŞ alanı oluşturacaklarını kaydetti.Eğitim, sağlık, turizm, kültür ve sanatta yapacak çok işleri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Su faturalarını da metreküp tarifesinden kişi başı tüketime geçerek, yüzde 11 ucuzlatacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Daha fazla nüfuslu aile daha az ödeyecek. 'Ortak akıl ve huzur.' diyeceğiz. Şehirde yaşayan siz kardeşlerimizin mutluluğu bizim için çok önemli. Muhteşem bir İstanbul ve Tuzla için hazır mıyız? Şadi Yazıcı ve Binali Yıldırım başkan olunca ne olmayacak onu anlatalım. Ayrı, gayrı yok. Öteki, beriki yok. Yetimin hakkını çarçur etmek yok. Sorunları torunlara bırakmak yok." ifadelerini kullandı.Alandaki vatandaşlara, "Mühür sizde AK kadınlar. Pazar günü yeni bir destan yazacak mıyız? Tuzlalılar Şadi Yazıcıyla yola devam diyor musunuz? Finali İstanbul'da Binali'yle yapmaya var mısınız?" diye soran Yıldırım, "evet" cevabını aldı.