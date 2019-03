AK Parti'nin Tuzla Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Maalesef metruk denilebilecek noktada, çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız, böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın." dedi.Erdoğan, partisinin İçmeler Meydanı'nda düzenlenen Tuzla mitinginde, sözlerine 24 Haziran seçimlerinde şahsına ve Cumhur İttifakı'na verdiği destekten dolayı Tuzla halkına şükranlarını sunarak başladı."Nasıl size son 25 senede mahcup olmamışsak, inşallah bundan sonra da mahcup olmayacağız." diyen Erdoğan, "Herhalde Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz. 25 yıldır gerek büyükşehir belediye başkanlığında, gerek başbakanlığında, gerek cumhurbaşkanlığında biz, hep sizlerle beraber olduk, hizmetlerimizle yanınızda olduk. Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik, tam aksine içinizden biri olarak çıktık ve sizinle beraber durmadık, yürüdük." diyerek seslendi.Erdoğan, Türkiye'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini, İstanbul'un sorunlarını, sıkıntılarını çözmeye devam edeceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"25 yıl öncesine gidelim. Aramızdaki gençler, 25 yıl önce Tuzla ne durumdaydı bilmezler. Çöp, çukur, çamur, bilirler mi? Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP'nin, Tuzla'yı, Pendik'i, Kartal'ı, Maltepe'yi ne hale getirdiğini bilmezler. Biz görevi devraldıktan sonra Tuzla, Pendik, Kartal ne duruma geldi, yeniden biz buraları ihya ettik, inşa ettik. Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşiniz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Binali kardeşim İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu, Şadi kardeşim Tuzla'da belediye başkanlığını devam ettirdiği takdirde, üçlü olarak el ele vereceğiz ve Tuzla'yı da, İstanbulumuzu da çok daha ilerilere taşıyacağız.""Biz, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız"Raylı sistemler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:"Bizler bunlara daha ilaveler yapmaya devam edeceğiz. Ulaşımda bütün altyapı, eğitimde, sağlıkta her şey... Sizlerle beraber bu yolda, emin adımlarla yürümemiz lazım. Cumhur destek verirse, sahip çıkarsa, Cumhurbaşkanı da milletine, devletine, ülkesine en güzel şekilde hizmet etme imkanını bulur. Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Arnavutu, Boşnağı... Bizde ayrım yok. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bu ayrım onların işi, bizim değil. Biz, evine helal rızık götürmek için ter döken emekçimizin, her sabah dükkanını 'Bismillah' diyerek açan esnafımızın, Türkiye'nin gelişmesi için üreten, istihdam sağlayan girişimcilerimizin Cumhurbaşkanıyız.""Bizim verdiğimiz mesajları lütfen, ne olur dikkate alın"Ankara'daki metruk binada çıkan yangına değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada, çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen, ne olur dikkate alın.""Kartal'da yaşadıklarımızı biliyorsunuz." diyen Erdoğan, onun için kentsel değişim, dönüşümün çok önemli olduğunu söylediklerini vurguladı.Erdoğan, "Bunlar benim insanım, modern bir yaşam tarzına ulaşsın, yangın tehdidi, deprem vesaire, bu tehditlerden uzak olsun. Bunun için de biz sizin hizmetkarınız olarak bunları yapalım, inşa edelim, siz de huzur içinde buralarda yatın." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Biz, çiftçimizin, emeklimizin, kamu görevlimizin, her seçim döneminde kapı kapı dolaşan hanım kardeşlerimin, Türkiye'yi kendilerine emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizin Cumhurbaşkanıyız. Biz, gece uykunu bölüp bize dua eden, seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan pir-i fanilerin Cumhurbaşkanıyız. Biz, 15 Temmuz gecesi canı pahasına, istiklal ve istikbaline sahip çıkan kahramanların Cumhurbaşkanıyız. Bize oy vermese de, kalbi bu ülke için çarpan, yüreğinde bayrak, ezan sevgisi olanların Cumhurbaşkanıyız. 24 Haziran'da işaret ettiğiniz şekilde, Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak, 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz."(Sürecek)