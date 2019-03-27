AK Parti'nin Uşak Mitingi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, muhalefet partilerinin tümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleştiğini belirterek, "14 defa sandığa gömülenlerin hepsi bu seçimde bir araya geldi. CHP, Saadet Partisi ile aynı çuvalda, düşünebiliyor musunuz? İYİ Parti milliyetçiyim diyor, devlet hainleriyle aynı çuvalda. Benim milletimi aldatamazsınız." dedi.15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin Uşak mitinginde konuşan Turhan, yerel seçimlerin önemine değindi.Bakan Turhan, Türkiye'nin tüm kumpaslara rağmen büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkiyi milletimizden aldığı günden itibaren ülkemizi büyük eserlerle donattı. Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz bu ülkede hizmet siyasetinin temellerini attı. Değerli Uşaklılar siyaset hizmetle devam edecek, yalanla dolanla değil. Onun karşısındakiler, 14 defa sandığa gömülenlerin hepsi bu seçimde bir araya geldi. CHP, Saadet Partisi ile aynı çuvalda, düşünebiliyor musunuz? İYİ Parti milliyetçiyim diyor, devlet hainleriyle aynı çuvalda. Benim milletimi aldatamazsınız. Bu millet bunları yutmaz. Biz karşımızda delikanlı bir muhalefet istiyoruz." diye konuştu.Türkiye'yi çekemeyen çevrelerin işbirliği içinde olduğuna dikkat çeken Turhan, "17 yıldır ekonomi kesintisiz büyüyor, sanayimiz gelişiyor, bunu hazmedemiyorlar. Bölgesinde lider ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye'yi çekemiyorlar. Kendi oyunlarını, tezgahlarını uygulamak isteyenler Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef yaptı. Okyanus ötesinden gelen talimatlarla siyaset yapanları, bu ülkenin çöplüğüne atacak bu millet." şeklinde konuştu.AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, 31 Mart'ta AK Parti bayrağını il genelinde dalgalandıracaklarını belirtti. Uşaklıların memleket sevdasıyla hareket ettiğinin altını çizen Çakın, birlik beraberlik vurgusunda bulunarak, "Hep birlikte kentimize, ülkemize hizmet edeceğiz, önümüzde daha güzel günler var. Dört aydır üstün bir gayretle çalışıyoruz. Söz verdiğimiz ne varsa hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Kentimizi geleceğe taşıyacağız, gençlerimize, kadınlarımıza iş imkanı sağlayacağız. Huzurlu, güvenli, sağlıklı bir kent için hep beraber yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise kentin, tarih boyunca vatan ve millet sevdasının sembolü olduğunu dile getirerek, yerel seçimlerde bir başarıya daha imza atacaklarını, 2023 hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da 5 yıl boyunca kente hizmet etme fırsatı bulduğunu aktararak, "Hemşehrilerime hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum, makam sevdalısı değilim, 2002'den itibaren AK Parti'nin tüm kademelerinde çalıştım. Darılmak kırılmak yok, bundan sonra da bize ne görev verilirse yapmaya hazırım." dedi.