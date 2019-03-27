AK Parti'nin Uşak Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, bak eserlerle konuşuyorum, lafla değil. Sen kılavuzu değiştir. Kılavuzu karga olanın akıbeti kötü olur." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.Erdoğan, Uşak'ı sadece ismi gibi aşkla sevmekle kalmadıklarını, aynı zamanda şehre tarihinde görülmemiş hizmetleri kazandırdıklarını söyledi.Alandakilere, Uşak'ta 17 yılda yapılan yatırımların yer aldığı bir video izlettiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Belki bu görüntüleri 'ne yaptınız' diye soran zat da seyreder. Hiç sanmıyorum ama neler yaptığımızı anlar. Bu Bay Kemal '17 yılda ne yaptınız' diyor. Bak Bay Kemal, ben sadece Uşak'ı konuşuyorum, Türkiye'yi değil. Geçenlerde 'Hatay'a gideceğim. Hatay'a 6 tane baraj, 3 tane gölet yaptık' dedim. Şimdi Uşak'ta 18 baraj, 14 gölet var. Ama Bay Kemal baraj ile göleti anlamaz. Öyle bir kabiliyeti yok. İşte şimdi bakın 18 baraj, 14 göleti gördünüz."Alandakilere, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlara ilişkin açıklaması ve Hatay'da yapılan baraj ve göletlerin yer aldığı bir görüntü izlettiren Erdoğan, şunları söyledi:"Bak burada 6 barajla, 3 tane gölet ama Uşak'ta 18 baraj, 14 gölet. Ama anlamaz. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, bak eserlerle konuşuyorum, lafla değil. ya sen kılavuzu değiştir, kılavuzu. Kılavuzu karga olanın akıbeti kötü olur. Öyle mi? Onun için pazar günü benim Uşaklı kardeşlerim ders vermeye hazır mı? Hele hele hanım kardeşlerim... Kale içeriden fethedilir. Bu işi siz bitireceksiniz. Unutmuyoruz, pazara kadar bir şey kalmadı artık, 3 gün. Çok çalışacağız. Ama Uşak sadece buradan mı ibaret? Uşak'ın dışında akrabalar yok mu? Hepsini de telefonla arayacak mıyız? Onları da haberdar edecek miyiz? Gençler çok koşturuyor muyuz? Genç arkadaşlarımızı, üniversitelerdeki arkadaşlarımızı bu konuda uyarıyor muyuz? Pazar günü inşallah bunlara bir Osmanlı tokatına hazır mıyız? Bundan 20 yıl önce size birisi Uşak'ın hem de 32 bin öğrencili üniversitesi olacak dese inanır mıydınız? Uşak'a üniversiteyi kim yaptı ey Bay Kemal."YatırımlarStadyum inşa edildiği zaman Uşak'ın hem spor hem büyük çaplı kültür sanat etkinlikleri konusunda çok önemli bir imkana kavuşmuş olacağını ifade eden Erdoğan, Uşak'a Kurtuluş Mahallesi'nde bir millet bahçesini kazandırdıklarını, Dikilitaş'ta da bir millet bahçesi yaptıklarını ifade etti.Erdoğan, Karaağaç göletinin olduğu yerde termal su bulunduğunu ve buraya termal tesisler ile oteller yaparak şehre yeni bir değer katacaklarını, yine buraya şehrin adeta akciğeri olacak bir rekreasyon alanı kazandıracaklarını da kaydetti.Hızlı trenle ülkenin dört bir yanına gidilebileceğini ifade eden Erdoğan, Uşak'ta şehir içi raylı sisteme ihtiyaç duyulduğunu, mevcut hattın bu şekilde değerlendirilmesiyle ilgili fizibilite çalışmasının sürdüğünü belirtti. Erdoğan, teknik bir sıkıntı olmaması halinde böyle bir raylı sistemin Uşak'a kazandırılması için destek vereceklerini kaydetti.Arazileri sulama tesisleriyle bereketlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, şu ana kadar 103 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde merkezde ve ilçelerde tercihte bulunurken dikkatli olmalarını isteyerek, Uşak'ın kavgaya, çekişmeye değil, hizmete ihtiyacı olduğu değerlendirmesinde bulundu."Buradan müjdeyi alacağım"Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu şehire en iyi hizmeti kim getirecekse belediyeleri ona emanet etmeniz gerekiyor. 4.5 yıl Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz kabinesiyle iş başında mı, devletin başında mı, Türkiye'nin başında mı? O zaman tüm merkezi yönetimin imkanlarıyla yerel yönetimin imkanlarını birleştirdiğimizde Uşak'a nelerin gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Öyleyse, oylarımızı da buna göre kullanacağız. Tecrübeyle sabit ki bir yerde hükümet çalışmalarıyla belediye çalışmaları birbirini destekleyerek gitmezse şehir hedeflerine doğru yürümekte zorlanır. Uşak'ı ileriye taşımak için belediye başkan adaylarımızla el ele verip önümüzdeki 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacağız. Ben bir belediyeciyim, 4.5 yıl İstanbul gibi bir şehri yönettim. Cezaevine girdim şiirden dolayı. Çıktım, 16 ay sonra Türkiye'nin Başbakanı oldum. Sizler yaptınız, hemen göreve getirdiniz ve bugünlere geldik."Vatandaşların isteği üzerine söz konusu şiiri okuyan Erdoğan, "Belediye başkan adaylarımızı size emanet ediyorum. Uşak, pazar günü destan yazacak. Ben seçim gecesi Uşak'ı takip edeceğim, buradan müjdeyi alacağım." diye konuştu.NotlarErdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı parçaya eşlik etti.Miting alanında "Halkımızın yüksektir feraseti, bitirir gördüğü her vesayeti, lideriyle aşar her felaketi, sandıklar bize milletin emaneti" ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" ifadelerinin yer aldığı pankartlar dikkati çekti.Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın ile Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da birer konuşma yaptı.Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı.?Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.(Bitti)