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AK Parti'nin üye sayısı tekrar 10 milyonun üzerine çıktı

Üye sayısı temmuz ayından bu yanan düşüş gösteren ve kasım ayında 9 milyon 816 bin 987 kişiye kadar gerileyen AK Parti, son 2 ayda sayıyı 378 bin 917 kişi artırarak 10 milyon 195 bin 404 üyeye ulaştı.

16.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:58

AK Parti, son 2 ayda yaptığı çalışmayla üye sayısındaki düşüşü durdurdu hatta artıya çevirdi. İktidar partisi geçtiğimiz 4 Şubat'ta üye sayısını 10 milyon 195 bin 404 kişiye çıkardı.

ÜYE SAYISI DÜŞÜŞTEYDİ

Siyasi partiler için üyeler olmazsa olmaz. Partiler, sahada etkili olmak için sık sık üyelerini kullanıyor. AK Parti bu alanda zirvede. Ancak partinin 10 milyon seviyesinde olan üye sayısı yaz aylarından bu yana düşüşteydi. Hatta AK Parti bu düşüş trendiyle kasım ayında 9 milyon 816 bin 987 üyeye kadar geriledi.

SON İKİ AYDA TOPARLANDI

Parti kurmaylarının üye sayısını artırmak için yaptığı saha çalışmaları ise meyvelerini verdi. AK Parti kasım ayından bu yana yeni üye çalışmalarının katkısını gördü ve üye sayısını 378 bin 917 kişi artırarak tekrar 10 milyon barajını geçti, 10 milyon 195 bin 904 üyeye çıktı.

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYISI

'ın açıkladığı verilere göre 22 Kasım 2019 ve 4 Şubat 2020 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üye sayısı 4 bin 149 artarak 1 milyon 257 bin 753'e; İYİ Parti'nin üye sayısı 57 bin 211'lik artışla 266 bin 440'a; Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı 470 artışla 39 bin 334'e ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üye sayısı da 9 bin 562 kişilik artışla 479 bin 199'a çıktı.

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AK PartiAK Parti'nin üye sayısı 2 ayda 56 bin 260 kişi düştü

AK Parti'nin üye sayısı tekrar 10 milyonun üzerine çıktı

Ali Babacan, Yargıtay, AK Parti, Politika, Güncel

Kaynak: Euronews.com


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