AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Takva Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partilerinin Van
Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Necdet Takva olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray
, Ağrı
, Bilecik
, Erzincan
, Edirne
, Iğdır
, Isparta
, Kars
, Kırşehir
, Kütahya
, Siirt
, Tunceli
, Van ve Zonguldak
belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva olduğunu söyledi.
Van doğumlu olan Necdet Takva, Gazi Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yönetim Bilimleri Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. - VAN
Recep Tayyip Erdoğan,Van
06 Aralık 2018 Perşembe 12:40