AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva oldu. Peki, Necdet Takva kimdir?

NECDET TAKVA KİMDİR?

Necdet Takva, 1969 yılında Van'da doğdu. Takva, ilk ve orta öğrenimini Van'da tamamladı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Takva, 2005 yılında Ticaret ve Sanayi Odasında genel sekreterlik görevine başladı ve yaklaşık 8 yıl süren bu görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. Takva, Haziran 2013'te Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Evli ve dört çocuk babası olan Necdet Takva, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerdeAKP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Necdet Takva evli ve dört çocuk babasıdır.