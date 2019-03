AK Parti'nin Van Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.Alandaki kadınlardan, 31 Mart'ta kaleyi içeriden fethetmelerini isteyen Erdoğan, "Buna var mıyız? Hazır mısınız?" diye sordu. 31 Mart gecesini çok yakından takip edeceğini belirten Erdoğan, "Vanlıyam, men şanlıyam/ Özüm sözüm hep birdir/ Men bu yurda bağlıyam." dizelerini hatırlattı.Erdoğan, Van'ı sadece aşkla sevmekle kalkmadıklarını aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla ve hizmetlerle donattıklarını vurguladı.Birilerinin "laf ola beri gele" konuştuğunu aktaran Erdoğan, kendisinin sadece konuşmayacağını, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." diyerek, Van'a yapılan yatırımları videodan delilleriyle göstereceğini ifade etti.Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "17 yıldır yönetiyorsunuz, 17 yıldır ne yaptınız?" sözleriyle başlayan ve Van'daki tüm yatırımları anlatan videoyu, alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara izleterek, "Bu Bay Kemal akşam yalan, sabah yalan. Ben sadece size Van'da yapılanların bir kısmını gösterdim, Türkiye değil. Hayal konuşmuyorum, gerçekleri konuşuyorum. Bizim Van'a 17 yılda yaptıklarımızın tutarı ne biliyor musunuz? Bay Kemal, bak resmi rakam veriyorum sana, sen zaten yalanlarınla tescillisin. 27 katrilyon Van'a yatırım yaptık." diye konuştu."Bu devletin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik"Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji ve tarım alanında yatırımlar yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:"Evlatlarımız en iyi eğitimleri alabilsinler diye şehrimizi okullarımızla donattık. Gençlerimiz hayata en iyi şekilde hazırlanabilsinler diye şehrimize üniversitenin geliştirilmesinden gençlik merkezlerine, spor alanlarına kadar her türlü yatırımı yaptık. Millet bahçelerimizle ilçelerimizde her yaştan insanımızın huzur içinde vakit geçirebileceği mekanlar oluşturduk, oluşturuyoruz. Şehrimizdeki tüm gariplere sahip çıkarak, bu devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en önemli ilerleme gösterdiği alanların başında gelen sağlıkta da Van'da çok iyi bir noktaya gelindiğine işaret ederek, "Geçmişte hastane kapılarında perişan olan Vanlılar, bugün binası, doktoru, cihazı, ambulansıyla Avrupa ülkelerinden daha ileri standartlarda sağlık hizmeti alıyor. Amerika'nın teşebbüs edip başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır bilfiil uyguluyoruz ve sürekli geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.Toplu konutta da Van'a çok ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Erdoğan, Van depreminin ardından seferberlik ilan edip kentin önemli bir bölümünü yeniden inşa ettiklerini anımsattı.Erdoğan, sadece konut değil, okul, cami, ticaret merkezine kadar tüm altyapısıyla sıfırdan şehirler kurduklarını belirterek, "25 bin konut, bunları biz yaptık. Bu ne demek biliyor musunuz? Van şartlarında 150 bin nüfuslu yepyeni bir şehir demektir. Bunu buraya biz kurduk. Bu, arkasında bölücü örgütün oldukları, burada belediye yönetmediler mi, ne yaptılar?" diye sordu.Van'da su bile olmadığını, kente suyu kendilerinin getirdiğini vurgulayan Erdoğan, su getirme görevinin de devletin değil, büyükşehirlerin işi olduğunun altını çizdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyeyi CHP'den devraldıklarında İstanbul'un suyunun olmadığını kaydeden Erdoğan, "140 kilometreden Istranca dağlarını delerek, İstanbul'a suyu getirdik. 180 kilometre Melen'den Anadolu yakasında suyu getirdik. Şimdi 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorunu yok. Bunu hallettik. Elhamdülillah Van'da da bu noktaya geldik." dedi."Van'ın ulaşılamayan hiçbir yerini bırakmadık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın coğrafyası çok zorlu bir şehir olduğunu, Bahçesaray ilçesine yılın önemli bir bölümünde ulaşılamadığını, oysa şimdi ilçeye iki yol yapıldığını anlattı.Diğer ilçelerde de benzer ulaşım sıkıntıları olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bitirip hizmete aldığımız ve halen inşaatı devam eden yeni yapacağımız yollarla Van'ın ulaşılamayan hiçbir yerini bırakmadık, bırakmıyoruz. Tabii bu yol inşaatlarının bir kısmının uzun sürmesinin sebebi terör, terör örgütü. Bunlar hain, bunlar vatan haini, millet düşmanı. Pek çok yerde şantiyeleri basıp, araçları yakan, işçileri öldüren, müteahhitleri tehdit eden terör örgütü, sizleri bu hizmetlerden mahrum etmek için çok uğraştı ama bize sadece zaman kaybettirdiler. Sizlere hizmet getirme, yatırımlarımızı tamamlama azmimizi kıramadılar, kıramayacaklar."Erdoğan, kentteki havalimanının yenilenmesinden hizmete alınan feribotlara, restorasyonlardan açılmasına destek verdikleri tesislere kadar, her alanda Van'ın turizm potansiyelini geliştirecek adımları attıklarını bildirdi."Her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi"İnşa edilen barajlarla çiftçiler ve hayvan yetiştiricilerini desteklediklerini, Van'ın topraklarındaki bereketi artırdıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Şimdi buradan sizlere ve tüm küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için 'Herkese yeni bir küçükbaş projesi' adıyla yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız.Yürüttüğümüz çalışmalarla 32 milyonu bile bulmayan küçükbaş hayvan varlığımızı bugün, 46 milyonun üzerine çıkardık. Hedefimiz bu projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir. Bir başka ifadeyle ülkemizde kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bu olur mu? Yeni teşvik programının üreticilerimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.""Van'ı yeniden ayağa kaldıracağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın tekstilde yıldızı yükselen bir şehir olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönem burada üretilecek tekstil ürünlerinin tüm dünyaya ihraç edileceğini bildiren Erdoğan, "Erciş'teki tekstil organize sanayi bölgesinin enerji ve yol sorununu 13 milyon liralık bir kaynak aktararak çözüyoruz." diye konuştu.Gelecek dönemde Van'ı çok daha büyük hizmetlerle donatacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Bunun için 31 Mart, anneler çok önemli. Sizler bize destek vereceksiniz, biz de tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla Van'a hizmet edeceğiz. Şimdi bu kardeşiniz dört buçuk yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin başında mı? Cumhurbaşkanı mı? Peki bir şey daha soracağım. Tabii burada özellikle büyükşehir belediye başkanımızın AK Parti'li olması, ilçelerdeki belediye başkanlarımızın AK Parti'li olması Van'a ayrı bir güç katacak. Niye? Cumhurbaşkanı olarak şahsım, büyükşehir olarak büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları üçlü olarak, üç ayak el ele vereceğiz ve Van'ı yeniden ayağa kaldıracağız."Vanlılara "Şimdi öyle bir ses verin ki sedası 31 Mart'ta sandıklardan gelsin." sözleriyle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Hazır mıyız? Van 31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun? Van 31 Mart'ta tercihini gönül belediyeciliğinden yana kullanıyor musun? Van 31 Mart'ta iradeni istismar edenlere değil, sana hizmet edenlere destek veriyor musun? Van 31 Mart'ta mutlaka sandığa gidip oyunuzu kullanıyor musunuz? 31 Mart'ta şehrimizin önünde hep birlikte yepyeni bir dönem açıyor musun?"Van'ın sadece Van'da yaşayanlardan ibaret olmadığının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Van'ın dışında ahbabı yaren var mı? Akrabalar var mı? Bak hanım kardeşim telefonu hemen gösteriyor. Buradan telefon açacağız. 'Vanlı isen burayı ihmal etme' diyeceğiz. 'Sandığa muhakkak git' diyeceğiz ve 'Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye oyu ver' diyeceğiz. İstanbul'da Binali Yıldırım kardeşimize. Van'da çok emeği var. Bu yollarda çok emeği var. Dolayısıyla 'Binali Yıldırım kardeşimize desteği verin' diyeceğiz. 'Ankara'da yine bu bölgelerde çok emeği olan terör örgütüne karşı çok büyük mücadele veren Mehmet Özhaseki kardeşimize gereken desteği verin' dememiz lazım. Bunlar çok önemli.""Bu sefer Van'dan güzel haberler alacağımıza inanıyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer Van'dan büyükşehriyle ve tüm ilçeleriyle güzel haberler alacaklarına inandığını vurguladı. Seçim gecesi gözünün Van'da olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Şimdi bazıları pankartlar falan açıyor. 'Ne olur bize çaya gel.' Tabii buradan Adıyaman'a gideceğim. Ama bir sürpriz yapacağım. Sürpriz ne yapacağım biliyor musunuz? Ben Rizeliyim ya. Biz biliyorsunuz çevreciyiz. Öyle naylon poşetler yok. Biz kenevirden torba hazırladık. Anacığım da öyle hazırlardı. Fileyi ondan yapardı. Şimdi size kenevir torbaları içerisinde 200 gram çay ikram edeceğim. ve bu çayları demleyeceksiniz. Tüm ailece birlikte içecek, bu garibe bu fakire de duayı unutmayacaksınız."NotlarCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı şarkısına eşlik etti.Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da birer konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting başladığı sırada, engelli bir vatandaşa işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi.Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada Van'ın üzerini raptiyeyle işaretleyen Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.(Bitti)