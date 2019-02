AK Parti'nin Yozgat Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız.' Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Alandakilere HDP'li yöneticilerin açıklamalarını izleten Erdoğan, "Kardeşlerim bakın ne diyor, 'Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz, Batı'da da AK Parti'yi MHP'yi kaybettireceğiz'. Ahlaksıza bak. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız." diye konuştu.Kürt vatandaşlarına muhabbetlerini koruduklarını ama Kürtçülük yapana da Türkiye'yi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:"Çukurlar açtılar, öyle mi? O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük. Şimdi diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Sizlerle yola devam etmeyiz.""Zillet ittifakı"na destek verenlere karşı tavırlarının açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Bizzat eş başkanları ilan etti, gördünüz. Diğerleri 'bölücü örgütün başına heykel dikecekmiş'. Bunlar kendini hala buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda zillet ittifakının listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriyor, belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi veya müşahit olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP'ye verecek, millet oyu, adı iyi kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK'nın, FETÖ'nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet ittifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir.Bu ittifakın taahhüdü sınırlarımızı terör örgütlerine, ekonomimizi IMF'ye, dış politikamızı yabancılara teslim etmektir. Çünkü bunların derdi Türkiye'yi daha iyi yönetmek değil, Türkiye'yi eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz sefalet günlerine geri döndürmektir. Bunun için ağızlarından eski Türkiye lafını eksik etmiyorlar. Bunun bizim yaptığımız her şeyi yıkacaklarını, iptal edeceklerini, geriye döndüreceklerini söylüyorlar. Biz inşa etmenin, ihya etmenin sözünü veriyoruz, onlar yakmanın, yıkmanın, asmanın, kesmenin hesabını yapıyor. Bunlara değil ülke şu Muslubelen'in tepelerinde veya Sarıhacılı'nın dere kenarında yayılan tek bir koyun, tek bir buzağı bile emanet edilmez. Çünkü akşam olmadan kaybedip gelirler."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği bu tarihi dönemde önüne gelen fırsatları bu çapsızlar yüzünden kaçırmasına ne kendilerinin ne de Türk milletinin gönlünün razı olacağını ifade etti.Seçimleri sağ salim geride bıraktıklarında önlerinde 4,5 yıllık kesintisiz bir hizmet ve icraat dönemi olduğunu dile getiren Erdoğan, bu dönemde Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturarak, 2053'e ve 2071'e hazır hale getirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.Recep Tayyip Erdoğan, alandakilerden 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşmalarını istedi.NotlarMiting alanında "Mazluma baba oldun, mağdura evlat, kalbini ferah tut, gönlünü rahat, Apocu FETÖ'cü haine inat ille de Reis ille de Reis diyor tüm Yozgat", "Çamlığın başında tüter bir tütün bu davada ak kadınlar bir bütün" ile "Kıskanma dünya ondan bir tane var" şeklindeki pankartlar dikkati çekti. Alanda ayrıca üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi merhum Tenzile Erdoğan'ın birlikte fotoğraflarının bulunduğu bir pankartta da "Seni doğuran anaya rahmet, iyi ki doğdun Reis. Nice ak yıllara" ifadesinin yer aldığı görüldü. ?Erdoğan, konuşmasının öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun ile AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse de birer konuşma yaptı.Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içerisinde çay olan, kenevirden dokunmuş bez çanta, gençlere de Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını dağıttı.Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.(Bitti)