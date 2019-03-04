AK Parti'nin Zonguldak Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki gün önce gerçekleştirilen kura ile bin kardeşimiz, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun çalışanı oldu. İnşallah, kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacak ve yine böyle bir kura çekilişiyle de onları kadroya alacağız." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Alandakiler, Erdoğan'ın "Zonguldak 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle, memleket işi gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü, gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? 31 Mart'ta merkezde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularına "evet" karşılığını verdi.Zonguldak'ın "kömür, madencilik" demek olduğunu ifade eden Erdoğan, madenciliğin "alın teri" ve "emek" kelimelerinin manasının en fazla hissedildiği mesleklerden birisi olduğunu söyledi. Bu bakımdan Zonguldak'ı "Türkiye'nin en önemli emek şehirlerinden birisi" olarak tanımlayan Erdoğan, "Burada kazanılan para, helal mi, helaldir. Sizler de alın terinizle, bileğinizle, yüreğinizle, helalinden ekmeğini kazanan emekçilerimizsiniz." dedi.Emekçinin hakkını gözetmenin en başta gelen görevleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin 500 işçi alınacağının müjdesini geçen yıl verdiğini anımsattı.Erdoğan, "İki gün önce gerçekleştirilen kura ile bin kardeşimiz, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun çalışanı oldu. Hayırlı ve bereketli olsun. İnşallah, kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacak ve yine böyle bir kura çekilişiyle de onları kadroya alacağız." bilgisini paylaştı."11 bin 800 vatandaşın tapu sorununu çözdük"Havza-i Fahmiye kanunundan kaynaklanan ve 1910'dan itibaren çözülemeyen Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorunlarına değinen Erdoğan, asırlık bir meselenin özellikle seçim zamanlarında hep istismar edildiğini söyledi. Bu meseleyi de çözmenin kendilerine nasip olduğunu belirten Erdoğan, "Bunu da çözdük. Bu konuda 1986'da bir yasa çıkmıştı. Bu yasa, Zonguldaklı kardeşlerimizin derdine derman üretemedi. Biz de 2015'te bu kanunu, sizlerin de taleplerine uygun şekilde değiştirdik. Türkiye Taş Kömürü havzasında, kadastro çalışmasını yaparak hak sahiplerini belirledik. Zonguldak'ta Havza-i Fahmiye'den mağdur toplam 14 bin vatandaşımız olduğunu tespit ettik. Ardından da 14 bin hak sahibine tapularını peyderpey vermeye başladık. Bunun yanında çıkardığımız 2B yasası ile Zonguldak'ta 11 bin 800 vatandaşımızın başka bir tapu sorununu da çözdük." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmar Barışı ile Zonguldak'ta 57 bin 485 vatandaşın sıkıntısının giderildiğine dikkati çekerek, böylece şehirdeki mülkiyetle ilgili problemlerin hemen hepsinin ortadan kaldırıldığını anlattı. Her işte olduğu gibi bu konuda da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, gerektiğinde devletin kasasına girecek paradan millet lehine feragat ettiklerini vurguladı. Gerektiğinde de ellerini taşın altına koyduklarının altını çizen Erdoğan, asırlık sorunları, milletin lehine çözdüklerini söyledi."Dik duracağız, diklenmeyeceğiz"Zonguldak'ın tarihinde görülmemiş hizmetlerle geliştirildiğine vurgu yapan Erdoğan, Zonguldak'a son 17 yılda 18,5 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini 17 fakülte, meslek yüksek okulu ve yüksekokul kurarak büyüttüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:"Üniversitemizin öğrenci sayısını, son 17 yılda 2 katına çıkartarak 35 bine yükselttik. Yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 664 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Önümüzdeki yıl, Çaycuma'da bin kişi, Kilimli'de 300 kişi kapasiteli olmak üzere bin 300 kişilik yurt binaları daha açıyoruz. Zonguldak'a gençlik merkezi, spor salonu, sporcu eğitim merkezi, futbol sahaları, Ereğli'ye, Kilimli'ye ve Çaycuma'ya gençlik merkezleri inşa ettik. Devrek ve Ereğli'ye spor salonları yapıyoruz. Zonguldaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza engellilerimize toplam 925 milyon lira kaynakla destek olduk."Erdoğan, konuşmasında Zonguldak'a yapılan sağlık yatırımlarına da değinerek, 9'u hastaneden oluşan toplam 19 sağlık tesisinin şehre kazandırıldığını söyledi. Sağlık tesisleri arasında 400 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi, 150 yataklı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Devrek ve Çaycuma devlet hastanelerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, meydandakilerin "Dik dur eğilme" sloganları üzerine, "Hiç endişeniz olmasın. Dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla." karşılığını verdi.Şu anda 400 yataklı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile birlikte 4 sağlık tesisisin inşaatının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin 150 yataklı bir ek blokla büyütüleceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 yataklı Alaplı Devlet Hastanesinin ihalesinin ve Kilimli Entegre İlçe Hastanesinin projesinin devam ettiğini belirterek, Zonguldak'ta 4 bin 715 konut projesinin de hayata geçirildiğini söyledi.17 yıl önce üç atık su arıtma tesisi ile şehir nüfusunun yüzde 26'sına hizmet verilebildiğinin altını çizen Erdoğan, bugün ise 14 atık su arıtma tesisi ile şehir nüfusunun yüzde 72'sine hizmet götürüldüğünü, yakında 8 atık su arıtma tesisinin daha hizmete sunulacağını bildirdi.Ulaşımda 22 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 168 kilometre ilaveyle 190 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, ilçelerde sürdürülen yol yapım çalışmalarının da iki yıla kadar tamamlanacağını açıkladı.Erdoğan, 80 yıl önce tek hat işletmeciliğiyle hizmete açılan Irvak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattının rehabilite edildiğini ve kapasitesinin artırıldığını aktardı.(Sürecek)