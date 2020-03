AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar Açıklaması

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, "Odunpazarı Belediyesi, Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi Projesi konusunda gerekli olan düzenlemeleri yapmak yerine kendi bildiğini okumaya devam etmiştir." dedi.Acar, partisinin İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından gerek billboardlarda gerekse afiş asılmak suretiyle mahkeme kararının gerekçeleri tam olarak vatandaşlara izah edilmeden ve yeterli açıklama yapılmadan bazı bilgilerin paylaşıldığını kaydetti.Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi Projesi hakkında Eskişehir 2. İdare Mahkemesince verilen kararda belirtilen yetki konusu ile ilgili açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Acar, şunları söyledi:"Söz konusu proje hakkında daha önce Odunpazarı Belediyesinin yapmış olduğu işlemler neticesinde TOKİ ile ilgili olarak verilen itirazlar 30 Ekim 2018 tarihinde görüş alınmak suretiyle belirtilmiştir. TOKİ bu konuyla ilgili yapmış olduğu görüş ve değerlendirmelerde bu planda emsal değerlerin çok arttırılmış olduğu, çok yüksek katlı binaların yapılmasına neden olacağı gerekçesiyle bu planların yeniden hazırlanmasını istendiğini talep etmiş ve buna ilişkin görüşünü belirtmiştir. Bu konuda özellikle altını çizmek istiyorum 315 bin 635 metrekarelik bir emsal artışın oluşturulduğu ve bu büyüyen nüfusun ihtiyacına görede yeterli yeşil alan ve sosyal donatılara yer verilmediği gerekçesiyle tekrardan bu konunun değerlendirilmesini Odunpazarı Belediyesinden talep etmiştir."Acar, bu taleplere karşılık Odunpazarı Belediyesinin yapılan çalışmalara kayıtsız kaldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu itirazlar o dönemin şartlarında Odunpazarlı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının acilen giderilmesi bakımından yine meclis tarafından oy birliğiyle reddedilerek tekrar gönderilmiştir. Odunpazarı Belediyesi, Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi Projesi konusunda gerekli olan düzenlemeleri yapmak yerine kendi bildiğini okumaya devam etmiştir. Bu anlamda Odunpazarı'ndaki Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesindeki çalışmalar noktasında biz yine de belediyeye her türlü desteği vereceğimizi daha önceki açıklamalarımızda söylemiştik.Maalesef Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bu konudaki açıklamalarda bizleri muhattap almamış ve bu konuda Ankara'yı adres göstermiştir. Biz yine de buna ilişkin çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gerek TOKİ gerekse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı anlamında her türlü görüşmeleri vatandaşlarımızın adına faydalı olabilecek her türlü görüşmeyi sağlamak adına biz ilgili birimlerle sürekli istişareler halindeyiz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Odunpazarı'nda kangren olan bu durumu ivedilikle çözmek için çalışmalara başlayalım. Yoksa mağduriyet artarak devam edecektir. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kendi bildiğini okumaya devam etmektedir."