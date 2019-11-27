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AK Parti Meclis'e sundu: Ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti kapsamına yargı mensupları da dahil edildi

AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'na taşıdığı vekillerin sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin maddeye yargı mensuplarını da dahil etti.

27.11.2019 08:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:22

AK Parti, TBMM Genel Kurulu gündemine gelen 95 maddelik torba teklifin milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin maddeleri üzerinde yeniden çalışma yapıyor. Edinilen bilgiye göre yapılacak çalışma ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve 'ın mevcut ve eski üyeleri de aynı haktan yararlanabilmesi sağlanacak.

Teklifin 51. maddesinde, mevcut ve eski milletvekilleri ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin TBMM bütçesinden karşılanmasıyla ilgili yasa maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların TBMM Başkanlık Divanı'nca çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştü. Buna gerekçe olarak da Sayıştay'ın "bakmakla yükümlü oldukları" koşulu aranmaksızın milletvekillerinin anne ve babaları ile çocuklarının sağlık giderlerinin TBMM tarafından karşılandığı, bunun yasaya aykırı olduğu saptaması gösterilmişti. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP'de, yasada "bakmakla yükümlü oldukları" ibaresi varken yönetmelikle bir düzenleme yapılmasının yeterli olmayacağı görüşleri üzerine ilgili yasadan bu ibarenin çıkarılması gerektiği üzerinde duruluyor. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında bu yönde önerge verilebileceği kaydediliyor.

KENDİ KURUMLARI BÜTÇEDEN KARŞILAYACAK

Milletvekillerinin sağlık giderleriyle ilgili yapılacak düzenleme, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay'ın mevcut ve eski üyelerini de etkiliyor. Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yasalarında, bu kurumların başkanı, başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin "TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde" kendi kurumlarının bütçesinden karşılanması hükmü yer alıyor.

AK Parti Meclis'e sundu: Ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti kapsamına yargı mensupları da dahil edildi

Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel


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