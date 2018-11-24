AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Partililerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adayını açıklıyor. Buna göre AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler oldu. Peki, Hilmi Güler kimdir?

HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da dünyaya geldi. Güler'İn babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır. Hilmi Güler, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Hilmi Güler, günümüzde Turkcell yönetim kurulu üyesidir,

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YAPTI

Hilmi Güler, 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. İyidüzeyde İngilizce bilen Hilmi Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.