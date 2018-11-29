AK Parti Ordu İl Yönetimi Belli Oldu

Halit Tomakin'in AK Parti Ordu
İl Başkanlığına getirilmesinin ardından AK Parti Ordu il Yönetim Kurulu da belli oldu.
50 kişiden oluşan İl Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:
Halit Tomakin (İl Başkanı), Abdurrahman Karagöz, Ali Yekta Poyraz, Aziz Özdemir
, Beyhan Çetinkaya
, Damla Akçiçek Özel, Hanife
Minnet, Dursun Arslan, Dursun Ali Kara
, Eyüp
Çalış, Fatih
Aktaş, Fatma Çalık
, Funda Yılmaz, Güler Altuntaş
, Hamdi Şensoy, Hasan Emre
Demirkol, Hasan Fahri Alparslan, A.Hasan Yurdakul, Hüseyin Hakkı
Serdar, İsmail Kaan Köksal
, Kemal Cebeci, Kübra Kahveci Kaytaz, Mehmet Ergün
, Mevlüdiye Töngel, Muhammed Gültaş, Muhittin Konca, Murat Teyyare, Murat Gürsoy, Murat Yaylak
, Musa İşler, Mustafa Kurucu, Mustafa Kaya, Naime Bektaş, Osman Vural, Ömer Bilgin
, Ömer Arslan, Özlem Yıldırım Ercan, Selahittin Aydın
, Selman Aktaş, Sibel Yıldırım
, Semih Özkaya, Serkan
Danış, Şeniz Eyigün Sun, Talat Yıldız, Tevfik Sayılır, Tolga Hüsem, Tuncay Uzunçakmak, Turgut Yücedağ, Yasin Şahin, Yücel Binici. - ORDU
Ordu
29 Kasım 2018 Perşembe 21:16