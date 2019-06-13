AK Parti Ordu Milletvekili Taşcı'nın acı günü

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı
'nın, vefat eden annesi Rahime Taşcı (83) son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşam yaşamını yitiren Taşcı için Fatsa
ilçesine bağlı İslamdağ
Mahallesi'ndeki Merkez
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Taşcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Milletvekili Taşcı törende, taziyeleri kabul etti.
Rahime Taşcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak: AAErgün Taşcı
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