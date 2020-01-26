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AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu Düziçi'nde incelemelerde bulundu

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.

26.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:42AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu Düziçi'nde incelemelerde bulundu
AK Parti Mücahit Durmuşoğlu, ilçesinde incelemelerde bulundu.
Durmuşoğlu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Genel Sekreteri Mustafa Bulat ve Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ile ilçede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Düziçi Yarbaşı arası 3,5 kilometrelik duble yol projesinin ihale çalışmalarında son aşamaya gelindiğini dile getiren Durmuşoğlu, buranın yapımına hızlı bir şekilde başlanacağını kaydetti.
Durmuşoğlu, Düziçi ve Yarbaşı arasındaki yolun tamamlanmasının ardından Yarbaşı ile Kanlıgeçit arasındaki yolun da yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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