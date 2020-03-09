AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Ercan Ağar seçildi.
09.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:54
AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Ercan Ağar seçildi.
Şehit Abduhaluk Aras Lisesi Kapalı Spor Salonu'da gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın konuşmasının ardından tek liste ile girilen seçimde 220 delege oy kullandı.
Oyların tamamını alarak göreve yeniden seçilen Ağar, destek sunan herkese teşekkür etti.
Kongreye, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Şehit Abduhaluk Aras Lisesi Kapalı Spor Salonu'da gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın konuşmasının ardından tek liste ile girilen seçimde 220 delege oy kullandı.
Oyların tamamını alarak göreve yeniden seçilen Ağar, destek sunan herkese teşekkür etti.
Kongreye, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi yapıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı