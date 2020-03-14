AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.
AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.
14.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:02
AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika
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