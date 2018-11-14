AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Belli Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:01



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:01

Pazaryeri AK Parti İlçe Başkanlığını vekaleten yürüten İsmail Soydan, göreve asaleten atandı.AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe başkanlığı için önerilen İsmail Soydan, Sefer Uslu ve Recep Güllük ile birlikte Ankara'da istişarelerde bulundular. Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler neticesinde İsmail Soydan getirildi. Pazaryeri ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, İsmail başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi."Umarım biz de Pazaryeri için, iyi ve doğru politikalar üretebiliriz"Pazaryeri AK Parti İlçe Başkanı görevine getirilen İsmail Soydan ise, Pazaryeri için iyi ve doğru politikalar üretebilmek istediklerini ifade ederek, "Başta parti genel merkezi olmak üzere ilçe başkanı olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım biz de Pazaryeri için, iyi ve doğru politikalar üretebiliriz. Yerelde siyaset yapacağımız için önemli olan Pazaryeri için ne yapacağımız. Pazaryeri siyaseti için de umarım hayırlı olur. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi yapacağız ve ilçemi ve partimi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi. - BİLECİK