AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Metin, Coşkuyla Karşılandı

AK Parti'nin Rize
Belediye Başkanı adayı Rahmi Metin
, kentte gelişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Haliç
Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Rize Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Metin, İstanbul
'dan Rize'ye döndü.
AK Parti İl Başkanı İshak Alim, Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Metin, herkesle tokalaşarak tebrikleri kabul etti.
Metin, yaptığı açıklamada, Rizelilerin bu teveccühüne layık olmaya çalışacaklarını belirterek, "Önemli olan bugün başlarken değil, 5 yıl sonra buradan ayrılırken sizlerin teveccühüne layık olabilmektir. Hep birlikte çalışacağız. Bu anlamda tüm Rizeli hemşehrilerimin her zaman desteğine ihtiyacım olacak." dedi.
Haliç,Recep Tayyip Erdoğan,Rahmi Metin,Rize
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:00