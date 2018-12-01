AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Rize oldu. Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin oldu. Peki, AK Parti Rize Belediye Başkan adayı olan Rahmi Metin kimdir? Rahmi Metin kaç yaşındadır? Rahmi Metin nerelidir? Rahmi Metin hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN RAHMİ METİN KİMDİR?

Rahmi Metin, 26 Kasım 1969 yılında Rize'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Rize'de okuyan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Felsefe grubu öğretmeni olan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde çalıştı.

RİZESPOR KULÜBÜNDE GÖREV ALDI

Çaykur Rizespor Kulübünde görev alan ve spor alanında çalışmalarda bulunan Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesidir. Denetleme Kurulu'nda da üye olarak görev yapan Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır. Metin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı oldu.