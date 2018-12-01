01 Aralık 2018, 14:36
»»

AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Kimdir?

AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin oldu. Peki, Rize Belediye Başkan adayı olan Rahmi Metin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Rize oldu. Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin oldu. Peki, AK Parti Rize Belediye Başkan adayı olan Rahmi Metin kimdir? Rahmi Metin kaç yaşındadır? Rahmi Metin nerelidir? Rahmi Metin hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN RAHMİ METİN KİMDİR?

Rahmi Metin, 26 Kasım 1969 yılında Rize'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Rize'de okuyan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Felsefe grubu öğretmeni olan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde çalıştı.

RİZESPOR KULÜBÜNDE GÖREV ALDI

Çaykur Rizespor Kulübünde görev alan ve spor alanında çalışmalarda bulunan Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesidir. Denetleme Kurulu'nda da üye olarak görev yapan Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır. Metin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Kimdir? İbrahim Güler Kaç Yaşındadır?AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Kimdir? İbrahim Güler Kaç Yaşındadır?

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Kimdir? Halil İbrahim Aşgın Kaç Yaşındadır?AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Kimdir? Halil İbrahim Aşgın Kaç Yaşındadır?

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir? Uğur İbrahim Altay Kaç Yaşındadır?AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir? Uğur İbrahim Altay Kaç Yaşındadır?

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Kimdir? Murat Zorluoğlu Kaç Yaşındadır?AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Kimdir? Murat Zorluoğlu Kaç Yaşındadır?

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Kimdir? Yücel Yılmaz Kaç Yaşındadır?AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Kimdir? Yücel Yılmaz Kaç Yaşındadır?

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Kimdir?AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Kimdir?

AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Kimdir?AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Kimdir?

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Kimdir?AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Kimdir?

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Kimdir?AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Kimdir?

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Kimdir?AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Kimdir?

AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Kimdir?AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Kimdir?

AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Kimdir?AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Kimdir?

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse Kimdir?AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse Kimdir?

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Kimdir?AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Kimdir?

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Kimdir?AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Kimdir?

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?

AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Kimdir?AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Kimdir?

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Kimdir?AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Kimdir?

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Kimdir?AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Kimdir?

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Kimdir?AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Kimdir?

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Kimdir?AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Kimdir?

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kimdir?AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kimdir?

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kimdir?AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kimdir?

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kimdir?AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kimdir?

AK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kimdir?AK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kimdir?

AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kimdir?AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kimdir?

AK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kimdir?AK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kimdir?

AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut Kimdir?AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut Kimdir?

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Kimdir?AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Kimdir?

AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Kimdir?AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Kimdir?

AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Kimdir?AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Kimdir?

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Kimdir?AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Kimdir?

Rahmi Metin,Rize
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:36