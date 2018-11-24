24 Kasım 2018, 18:37
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AK Parti Rize'de Belediye Başkan Adayı Olarak Rahmi Metin'i Belirledi

AK Parti Rize

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Rize’de belediye başkan adaylığı için Rize il Genel Meclisi Eski Başkanı Rahmi Metin ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Rize'de belediye başkan adaylığı için Rize il Genel Meclisi Eski Başkanı Rahmi Metin ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıkladı.14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayının açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Belediye Başkan adayı olarak Rahmi Metin'in ismini açıkladı. - RİZE Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Rahmi Metin,Rize
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:37