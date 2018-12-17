AK Parti Safranbolu'da Başkanlık İçin Temayül Yoklaması

AK Parti Safranbolu
İlçe Başkanlığı görevi için teşkilat içinde eğilim belirlendi
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya
'nın istifasının ardından bu görevi üstlenecek isme yönelik teşkilatın görüşünü belirlemek üzere, il, ilçe yönetimleri, kadın kolları, gençlik kolları, köy temsilcileri ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla temayül (eğilim) yoklaması yapıldı.
Parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Sakarya Milletvekili
ve Bölge Koordinatörü Recep Uncuoğlu
ile AK Parti Karabük
İl Başkanı İsmail Altınöz nezaret etti.
Ali Kaya, bir süre önce AK Parti Safranbolu Belediye Başkanı aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı.
Ali Kaya,Safranbolu
Kaynak: AA