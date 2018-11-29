29 Kasım 2018, 14:33
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AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?

AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Sakarya Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce oldu. Peki, Sakarya Belediye Başkan adayı olan Ekrem Yüce kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Sakarya oldu. Sakarya Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce oldu. Peki, AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı olan Ekrem Yüce kimdir? Ekrem Yüce kaç yaşındadır? Ekrem Yüce nerelidir? Ekrem Yüce hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN EKREM YÜCE KİMDİR?

Ekrem Yüce, Sakarya'nın Geyve İlçesi'nin Çengel Köyü'nde 1954 senesindedoğdu. İlk ve orta öğrenimini Pamukova'da okudu. Lise öğrenimlerini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulunda tamamladı. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Ekrem Yüce, Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2003 - 2011 yılları aralığında ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Ekrem Yüce, son olarak ÇAYKUR'un Genel Müdürüydü.

EKREM YÜCE'NİN BULUNDUĞU GÖREVLER

1975- 1978 yılları arasında Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü vazifesinde devlet memurluğu, Adapazarı Merkez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı oldu.

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Sakarya,Ekrem Yüce
29 Kasım 2018 Perşembe 14:33