AK Parti Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
oldu.
1954'te Sakarya'da doğan Ekrem Yüce, ilköğrenimini Sakarya'da orta öğrenimini İstanbul
, Adapazarı
ve Kırklareli
'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nden yüksek mühendis derecesi aldı.
Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevler alan Yüce, Recep Tayyip Erdoğan
ve Ordu
Üniversitesi'nde okutmanlık, Adapazarı Merkez
ve Adapazarı Erenler
'de Belediye Başkanlığı, Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
'nda müşavirlik, Doğu Karadeniz Projesi
(DOKAP
) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı'nda başkanlık görevlerinde bulundu.
Çeşitli STK
ve spor kulüplerinde de etkin görevler üstlenen Ekrem Yüce, Farsça ve İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ANKARA
Kırklareli,Adapazarı,Sakarya,Ekrem Yüce