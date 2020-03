AK Parti Sakarya İl Başkanlığından açıklama

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.Tever yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden itibaren büyük bir çaba içerisinde çalıştığını vurgulayarak, "Koronavirüsle ulusal mücadelemizde devletimiz ve hükümetimiz üzerine düşen tüm görev ve sorumluluğu yerine getirerek toplumun her kesimini kapsayan 100 milyar liralık ekonomik tedbir paketi ve desteğiyle milletimize büyük kolaylıklar sağladı ve sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.Hükümetin sorumluluklarını yerine getirdiğinin altını çizen Tever, bu süreçte vatandaşların da görev ve sorumlulukları olduğunu hatırlattı.AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca sürdürülen çalışmalara değinen Tever, şunları kaydetti:"Teşkilat olarak 65 yaş üstü 12 bin dolayındaki parti üyemizi arayarak, hallerini hatırlarını sorduk, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirmeyi yaparak her türlü talebi yerine getirmek için birimlere yönlendirmeler yaptık.Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, devletimizin ilgili tüm kurumları ve yerel yönetimlerimizde bulunan belediyelerimiz her türlü önlemi almış vaziyette, vatandaşlarımıza gece-gündüz demeden hizmet vererek, çalışmalarını sürdürüyorlar. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci de o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım."

Kaynak: AA