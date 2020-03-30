Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Sakarya İl Başkanlığından açıklama

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

30.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:16
AK Parti Sakarya İl Başkanlığından açıklama
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Tever yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden itibaren büyük bir çaba içerisinde çalıştığını vurgulayarak, "Koronavirüsle ulusal mücadelemizde devletimiz ve hükümetimiz üzerine düşen tüm görev ve sorumluluğu yerine getirerek toplumun her kesimini kapsayan 100 milyar liralık ekonomik tedbir paketi ve desteğiyle milletimize büyük kolaylıklar sağladı ve sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Hükümetin sorumluluklarını yerine getirdiğinin altını çizen Tever, bu süreçte vatandaşların da görev ve sorumlulukları olduğunu hatırlattı.
AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca sürdürülen çalışmalara değinen Tever, şunları kaydetti:
"Teşkilat olarak 65 yaş üstü 12 bin dolayındaki parti üyemizi arayarak, hallerini hatırlarını sorduk, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirmeyi yaparak her türlü talebi yerine getirmek için birimlere yönlendirmeler yaptık.
Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, devletimizin ilgili tüm kurumları ve yerel yönetimlerimizde bulunan belediyelerimiz her türlü önlemi almış vaziyette, vatandaşlarımıza gece-gündüz demeden hizmet vererek, çalışmalarını sürdürüyorlar. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci de o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Sakarya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Sakarya İl Başkanlığından açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor - Haber 13:30: İdlib kırsalındaki çadır kamplar çamur içinde - Haber 13:30: Cezayir'de korona vaka sayısı 511'e yükseldi - Haber 13:30: Maltepe'de korona virüs seferberliği - Haber 13:30: Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber