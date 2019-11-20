Haberler » Güncel » AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek: 'Saygısızlığın cezalandırılması için konunun takipçisi... - Haber

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek: "Saygısızlığın cezalandırılması için konunun takipçisi...

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Susturun bu kadını" söylemine ilişkin, "Özkoç'un veya herhangi bir CHP'li yetkilinin AK Parti Grup Başkanvekiline haddini bildirmesi harcı değildir.

20.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:18AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek:
AK Parti Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Susturun bu kadını" söylemine ilişkin, "Özkoç'un veya herhangi bir CHP'li yetkilinin AK Parti Grup Başkanvekiline haddini bildirmesi harcı değildir. Bu saygısızlığın cezalandırılması gerekir." ifadelerini kullandı.
Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, Özkoç'un sözlerini kınadığını kaydetti.
Atabek, açıklamasında, "CHP Grup Başkanvekilinin, Grup Başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e yönelik sözleri 20 yıl önce başörtüsü düşmanlığından dolayı yaşanan utanç verici anları hatırlatmış ve hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri her fırsatta değiştiklerini ve başörtüsü ile problemlerinin olmadığını ifade etse de yaşanan bu olay bir kez daha göstermiştir ki zihniyetleri hiç değişmedi ve asla değişmeyecektir." ifadesini kullandı.
AK Parti'nin başörtüsü konusunda 18 yıldır mücadele verdiğini belirten Atabek, "Başörtüsü ile Meclis Genel Kuruluna katılmayı 'Devlete kafa tutmak' olarak tanımlayan bu zihniyetin yeniden gün yüzüne çıkması onurlu mücadelemizin hala devam ettiğini göstermektedir. Bu hadsiz çıkışı asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Özkoç'un veya herhangi bir CHP'li yetkilinin AK Parti Grup Başkanvekiline haddini bildirmesi harcı değildir. Grup Başkanvekilimizin şahsında hepimize yapılan bu saygısızlığın Meclis içerisinde cezalandırılması için konunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Zengin, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
01:10 DOB'dan öğretmenlere vefa konseri
01:03 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
01:00 Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
00:58 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:16:31