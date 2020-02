AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığının 7.Olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede, mevcut başkan Hasan Erdem yeniden ilçe başkanı seçildi.Samsat ilçesinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve çok sayıda kişi katıldı.Samsat Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kongreye tek liste halinde gidilirken geçerli oyların tamamını alan mevcut başkan Hasan Erdem yeniden ilçe başkanı seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise İsmail Orhan, Nevzat Atabak, Mehmet Bilgin, Fehmi Ertürk, Ensari Işık, Alpaslan Çetin, Hasan Suseven, Adem Türkmen, Mustafa Tepe ve Mustafa Tepe getirildi.AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın kongrede yaptığı konuşmada, "İnşallah bu kongrelerimizle inandığımız değerleri korumak için kutlu yürüyüşe, milletimizin gösterdiği istikamette devam edeceğiz. Yeniden başkanlığa seçilen Hasan Erdem kardeşimi ve yönetimini kutluyorum. Bizler bu bölgenin insanlarıyız. Buraya her geldiğimizde de kendi insanımıza kavuşmanın keyfini, gururunu ve onurunu yaşarız. Dolayısıyla Samsat'a yapılan her bir yatırım ve hizmeti de kendi şahsımıza yapılan yatırımların önüne koyar ve o derce bizleri mutlu eder. Samsat ilçemiz depremde çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Geçmişte deprem sonrası yaşanan acı tabloları çok iyi biliyoruz. Geç giden devleti, geç uzanan elleri hepimiz iyi hatırlıyoruz. Ama hamd olsun son dönemlerde hem milletimiz bilinçlendi hem de milletinin yanında yer aldı. Tüm imkanlarını seferber etti. Samsat'ta da ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekli talimatları vererek hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde görerek çözdük. Tekrardan kongremiz Samsat'a ve Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat konuşmasında, "7. Olağan Kongremizin Samsat'a hayırlı olmasını diliyorum. Samsat ilçemiz inandığı yolda yürüyor. Samsat ilçemiz referandumda AK Parti'mize yüzde 94'le tarihi bir rekor kırarak destek olmuştur. Aynı şekilde bizim hükumetimize Samsat ilçemizi unutmadı. Depremden hemen sonra depremzedelerimize konutları yapılarak teslim edildi. İnşallah 2. etap konutlar için kolları sıvadık. Samsat ilçemize her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. İlçe teşkilatımız bugüne kadar çok güzel çalışmalar yaptı. Kongremizle birlikte görev alacak olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.Milletvekili Yakup Taş ise konuşmasında geçmişte Kürtçe konuşmanın yasak olduğu günlerden bugüne geldiklerini söyleyerek, "Bugün tüm mazlumların umudu olan, onların hakkını ve hukukunu koruyan bir lidere sahibiz. AK Partimiz milli ve manevi değerleri üzerinde inşa eden bir partidir. İnşallah bu inanç ve şuurla 2023 hedeflerine ulaşacağız. Dolayısıyla bu hedeflere odaklanırken burada bulunan herkesin duasına ve desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.AK Parti Milletvekili Fatih Toprak de kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında Samsat ilçesinin birlik ve beraberliğine değinerek, "Bizler kardeşlik hukukumuzu daha da perçinlememiz lazım. Dolayısıyla insanların görevleri değişik olabilir. Sahip oldukları vasıflar sebebi ile farklı vazifeler ifa edebilirler ama hepimiz makam, mevkiye, renge, ırka veya soya-sopa bakmadan hepimiz eşitiz. Nefsin ve yüzün ayaklar altına alındığı bir medeniyetten geliyoruz. Bugün Suriye İdlip'te yaşanan insanlık dışı trajedilere şahit oluyoruz. Yine İdlip'te günlerce yollarda donarak hayatını kaybeden aileler var. Anne ayrı yerde, baba ayrı yerde, çocuk ayrı yerde vefat etmişler. İşte bizim coğrafyaya biçilen kefen budur. Ama hamd olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece Samsat değil, sadece Adıyaman değil, Türkiye değil, ümmet ayağa kalkacak, mazlum ayağa kalkacak inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle Samsat ilçe kongremiz ilçemize, Adıyaman'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da Samsat ilçesinin medeniyetlerin beşiği olmasının yanında biliminde merkezi olduğunu ifade ederek, "Samsat ilçemiz kadim bir topraktır. İnsanları da kadimdir. Düşmanına düşman, dostuna dosttur. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemizin içinden geçtiği durumu görüyoruz. Ne Rusya'dan dost olur ne Amerika'dan. Şu yaşadığımız süreç gösteriyor ki bizim bizden başka dostumuz yoktur. Dolayısıyla birbirimizle uğraşmak vazgeçmemiz gerekiyor. Birbirimizin kıymetini ve değerini bileceğiz. Küçük hesapların peşinde olmayacağız" diye konuştu.Konuşmaların ardından yapılan seçimde geçerli oyların tamamını alan Hasan Erdem yeniden AK Parti Samsat İlçe Başkanı seçildi. - ADIYAMAN