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AK Parti Samsun 83. İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Samsun 83. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

02.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:38AK Parti Samsun 83. İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti 83. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Başkanı Ersan , Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Aksu, "Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. 1990'daki bir Türkiye'de yaşıyor olsaydık zor bir durumda olurduk. 'Kudüs huzur bulmadıkça dünya huzur bulmaz' anlayışına sahip Cumhurbaşkanımızı tek lider olarak görüyoruz." dedi.
Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna ise tepki gösteren Aksu, "Unutmasınlar ki Ege'ye Akadeniz'e döküldükleri günler çok geride kalmadı. Unutmasınlar ki bu devletin başında, Avrupa Parlemontası'nda yerdeki Türk bayrağını alıp cebine koyan Recep Tayyip Erdoğan var." ifadesinde bulundu.
Toplatıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti, Samsun, Aksu, Güncel

Kaynak: AA

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