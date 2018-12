AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Açıklaması

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:32



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:32

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir , belediye başkanı seçildiği takdirde ilk olarak şehrin en büyük sorunu olarak görülen otopark ve ulaşım sorunlarını maliyeti ne olursa olsun gidereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mustafa Demir, şehirdeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman , Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güner Armutlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen'i makamında ziyaret etti. Göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projelerden bahseden Mustafa Demir, önemli açıklamalarda bulundu.Seçim çalışmalarına saha gezileriyle başladığını ifade eden Mustafa Demir, "Samsun'da yıllardır devam eden AK Parti belediyeciliği, Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte belediyecilik anlamındaki çıtayı oldukça yukarı çıkardı. O çıtayı çok daha yukarı çıkartacak bir projeksiyonla Büyükşehir Belediyesini yeniden konumlandırmak istiyoruz. Bugüne kadar yapılan hizmetlerin üzerine Cumhurbaşkanlığı sistemine de uygun şekilde ekonomide, turizmde, ticarette, imalatta, ihracatta, tarımda ve birçok alanda gelişmeler kaydetmeye çalışacağız. Samsun'u Karadeniz 'in merkezine oturtan, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir kent statüsüne getireceğiz. Gönüllere dokunan, halkıyla bütünleşen, tüm insan unsurlarını yoğurup, onu da şehir için hizmete aktaran bir belediyecilik sergileyeceğiz. Şu anda saha tespitleri ve insanlarımızla bir araya gelme aşamasındayız. Sahada bir enerji ve sinerji oluşturmaya çalışıyoruz" dedi."Samsun'da elimizin değmediği ve dokunmadığımız bir metre karemiz yok"Samsun'a hizmet etme noktasında daha önceki vekillik ve bakanlık döneminde her taşın altına elini koymaktan çekinmediğinin altını çizen Mustafa Demir, "Vatandaşlarımızın benim adaylığıma yaklaşımları çok olumlu. 3 dönem vekillik ve bir dönem de bakanlık yaptım. AK Parti'nin kurucu il başkanıyım. O süreçten bu zamana kadar kentin kalkınması için ürettiğimiz projeler, halk tarafından takdir topluyor. Samsun'da neredeyse el değmedik, dokunmadık metre karemiz yok. Her ilçemizde ayrı ayrı kalkınma planları icra ettik. Vatandaşlarımızın milletvekilliği performansımıza bakarak yüksek bir beklentide olduğunu görüyoruz. Halk tarafından bizimle ilgili 'bu ne yapar eder vizyon projelerini gerçekleştirir' diye peşinen bir düşünce oluştu. Daha proje bile açıklamadan, vizyon ortaya koymadan, böyle bir sahiplenme ve kararlı olmayı görmek bizleri hem heyecanlandırdı hem de daha dikkatli çalışmaya sevk edecek bir enerji ve heyecan oluşturdu. Bu duygu ve düşünceler bizi mutlu ederken, sorumluluğumuzu da bir kat daha arttırdı" diye konuştu."Otopark ve ulaşım sorununu çözeceğiz"Başkan seçildiği takdirde Samsun'un en önemli sorunları olarak bilinen otopark ve ulaşım sorununu çözmek için hiçbir maliyetten kaçınmayacaklarını vurgulayan Demir, şunları söyledi:"Samsun'da herkesin kabul ettiği ve bildiği gibi birçok önemli sorunda bayağı bir yol kat edildi. Raylı sistem, park düzenlemeleri, sahil projeleri, denizle şehrin bir araya getirilmesi gibi konularda önemli mesafe alındı. Bunun üzerine hala ulaşım alanında ciddi yatırım ihtiyaçlarının olduğu, otopark alanlarının yetersizliği ve eski doku dediğimiz kent merkezindeki ulaşım ağında çok ciddi iyileştirmelere ve düzenlemelere ihtiyaç var. Bu konular üzerine çok ciddi mesafeler kat edeceğiz. Otopark sorununa çok akılcı, nitelikli, orta ve uzun vadede çözüm getirecek projeksiyonları hayata geçireceğiz. Ulaşım noktasında çok ciddi anlamda rehabilitasyon, yenileme ve rahatlatıcı projelerimiz olacak. Bunları yaparken kentte yaşayan insanlarımızın asgari konforunu sağlamaya yönelik projeler yapacağız. Her bir insanımız, kentin hangi dokusunda yaşarsa yaşasın ya da hangi alanda ticari faaliyet yürütürse yürütsün onun normal ulaşımını, emniyetini, asgari mutluluğunu sağlayacak projeleri maliyeti ne olursa olsun gerçekleştireceğiz."İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen de AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'e ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN