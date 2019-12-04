Haberler » Politika » AK Parti Samsun İl Başkanlığından 'kongre' açıklaması - Haberler

AK Parti Samsun İl Başkanlığından 'kongre' açıklaması

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, kongre sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

04.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:48AK Parti Samsun İl Başkanlığından 'kongre' açıklaması
SAMSUN (İHA) – AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, kongre sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Başkan Ersan Aksu, kongre süreçlerine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Aksu, 19 Mayıs ilçesi mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından bir açıklama yaparak, kongre süreci gündemini değerlendirdi. Delege seçimleri konusunda belirlenen takvime uygun şekilde sürecin devam ettiğini belirten Başkan Aksu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre süreci 7 Ekim 2019 tarihi itibariyle başlamış ve planlandığı şekliyle devam etmektedir. Bu kapsamda; genel merkez teşkilat başkanlığımızca belirlenen takvim çerçevesinde; 15 Aralık 2019 tarihine kadar tüm ilçelerimizde mahalle delege seçimlerimizin tamamlanması öngörülmüştür. AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak; bugün itibariyle 19 Mayıs ilçemizde mahalle delege seçimlerimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Belirlenen takvim çerçevesinde; önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimizde de mahalle delege seçimleri tamamlanacak ve ilçe teşkilatlarımız ilçe kongrelerine hazır bir duruma gelecektir. Kamuoyuna yansıdığı şekliyle; herhangi bir iptal ya da erteleme söz konusu değildir. Delege seçim sürecinin ardından, ilçe kongreleri süreci başlayacak ve partimiz kongrelerde tüm ilçelerimizde kadrolarımıza tahkimat yapacak ve güçlenerek çıkacaktır. İl ve ilçelerimizi 2023'e taşıyacak kadrolarımız bu surette oluşturulacaktır." - SAMSUN

AK Parti, Samsun, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:34 Erbaa'da yangın 3 evi sardı - Haberler
19:33 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
19:30 Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti - Haberler
19:28 Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:49:21