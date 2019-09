AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz gençlerle buluştu

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.Gençlere bilgi ve tecrübelerini aktaran Yılmaz, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında olduğunu, onlara her zaman büyük güven duyduklarını söyledi.Gençlere değer veren, onların önünü açan, her türlü imkana kavuşmaları için olanaklar tanıyan, tereddütsüz görev ve yetki veren bir partinin mensubu olduklarını dile getiren Yılmaz, "AK Parti siyasetinde her bir gencin talep ve önerisinin öncelikli yeri vardır. Gençlerimizin öneminin farkındayız ve her zaman yanlarındayız. Onlar yarın hepimizin yerine gösterdikleri başarı ile gelecekler. Bizler de gençtik, zorlu bir hayat mücadelesinin ardından çeşitli kariyerler yaparak bugünlere kadar geldik. Zorluk çekmeden, çok çalışmadan, kendimizi geliştirmeden, işimizi severek gönülden yapmadan başarı basamaklarını atlamamız mümkün değil." dedi.Halka en iyi hizmeti vermek için zorluklara da sıkıntılara da talip olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:"Ülkeye en iyi hizmeti sunmak, büyük sorumluluklar istemektedir. Dertlerle dertlenmek, mutluluklarla mutlu olmak, sorunları çözmek için çaba harcamak, önceden önlem almak gibi önemli hassasiyetleri başarı ile yerine getirmeliyiz. Yüreğimizi ortaya koymadan sevgi beslemeden, hedeflerimizi doğru çizgide ilerletmeden bunları başarmakta mümkün değil. Hayat tecrübesini kazanmış doğru kişilerle istişare noktası ise vazgeçilmez bir unsur. Konuşmalıyız, paylaşmalıyız doğruyu bulmaya odaklanmalıyız. Ayrıca AK Parti bünyesinde hiçbir ayrım yapılmadan değer verilerek hayata hazırlanmaları en iyi yerlere gelmeleri için resmen seferberlik ilan edilmiştir. Eğitimlerinden, iş hayatlarına kadar her alanda onlara kolaylık sağlayacak bir el uzatılmıştır. Bugünün gençleri yarınımızın liderleri, bilim insanları, siyasetçisi, mühendisleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."Yılmaz, gençlere değer veren bir ülkenin kaybetmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.