AK Parti Samsun Teşkilatında bayrak değişimi

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, teşkilat içi görev değişikliği ve parti teşkilatlarının yenilenmesi çerçevesinde; Yakakent ve Canik ilçe yönetimlerinin ve başkanlarının istifalarını aldı.AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı üzere parti teşkilatlarımızın kongre süreci sonbaharda başlayacaktır. Samsun İl Başkanlığı olarak Genel Merkezimiz tarafından belirlenecek kongre takvimi öncesinde çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. AK Parti'de teşkilat içi değişimler ve yenilenmeler partimizin dinamizminin bir göstergesidir. Biz bu tür yenilenmeleri her zaman bir bayrak değişimi olarak değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Zira AK Parti daima kendisiyle yarışan ve her dönem yenilenen kadroları ile tamamen başarıya odaklanan bir siyasi harekettir. Bu çerçevede yaptığımız istişareler sonucunda olağan bir gelişme olarak; Yakakent ve Canik ilçelerimizin ilçe başkanlıklarının ve yönetimlerinin istifalarını aldık. Arkadaşlarımıza partimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanlarımız ve yönetim kurullarındaki arkadaşlarımızın parti üyelikleri devam ediyor. Partimizden kopmuş değiller. Kendileri ile hukukumuz her zaman devam edecektir. AK Parti ailemizin birer neferi olarak her zaman yanımızda olacaklardır. Siyasette de hayatın diğer alanlarında da bu tür gelişmeleri nihai bir sonuç olarak değerlendirmemek gerekir. Sonuçta edinilmiş ciddi bir birikim söz konusu. Biz parti olarak bu arkadaşlarımızın tecrübelerinden istifade etme arzumuzu da ifade ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan Aksu, boşalan ilçe yönetimleri ile ilgili kısa sürede değerlendirmeler yapılarak görevlendirmelerin yapılacağını ve gerektiğinde konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN