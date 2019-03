AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü, Konserde Eğlenen Gençlerle Buluştu

Kaynak: İHA

Sancaktepeli gençler AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen konserde doyasıya eğlendi. Konsere uğrayan AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de gençleri selamlayarak, "Gençler her şey sizin için. Sancaktepe sizlerle harika günlere koşacak" dedi.AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları, havalarında düzelmesiyle beraber Sancaktepeli gençlerin eğlenmesi ve baharı kutlamak amacıyla bir konser düzenledi. Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlenen konserde önce Karadeniz 'in sevilen şarkılarını seslendiren Grup Koliva sahne aldı. Gençler Grup Koliva'nın şarkılarına büyük bir keyifle eşlik etti. Ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahneye çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu konserde Sancaktepeliler Güney'in şarkılarıyla adeta coştu.AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de yoğun programı arasında konseri ziyaret ederek gençlerle buluştu. Sancaktepelilerle tek tek fotoğraf çektiren Döğücü'ye ilgi büyük oldu. Şeyma Döğücü sahnede Yusuf Güney'in söylediği 'Ölürüm Türkiyem' türküsüne de alandakilerle beraber eşlik etti. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü, verdiği konser için Yusuf Güney'e teşekkür ederek bir de çiçek takdim etti."Barış ve huzur içinde hep birlikte Sancaktepe olacağız"Belediyeyi yönetirken en büyük gücünün gençler olacağını dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü, "Her şey sizin için olacak. Sancaktepe sizlerle harika günlere koşacak. Gençlerimizle birlikte belediyede güzel bir gençlik şöleniyle inşallah zaferimizi de kutlayacağız. En büyük gücümüz gençler olacak. Sizler için ilçemize üniversiteyi getireceğiz, Ar-Ge ofisimizi kuracağız, Kollektif House'ları kuracağız. Şehir hastanemiz geliyor. 15 bin gencimize iş imkanı geliyor. Parklar, millet bahçemiz, kaykay parkları hepsi sizin için gelecek. Sancaktepe'ye anne eli değecek. Barış ve huzur içinde hep birlikte Sancaktepe olacağız. Sancaktepe İstanbul 'un kalbi olacak" diye konuştu. - İSTANBUL