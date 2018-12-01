AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Peki, AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı olan Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşındadır? Zeynel Abidin Beyazgül nerelidir? Zeynel Abidin Beyazgül hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

Zeynel Abidin Beyazgül, 1957 senesinde Şanlıurfa'da doğdu. Beyazgül, 1983 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985-1996 yılları aralığında avukat olarak görev yapmasının ardından, 09.09.1996 tarihinde İncesu Noteri olarak mesleğe başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, ardından sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürüttü ve 01.04.2013 tarihinde Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevine atandı.

MALATYA NOTER ODASI BAŞKANIYDI

Zeynel Abidin Beyazgül, aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları aralığında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde yer aldı.