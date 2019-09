AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantısı yapıldı.GAPTEM Konferans Salonunda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.Toplantının basına açık bölümde bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, "AK Parti, devletin milletle bütünleşmesinin hareketidir. AK Parti Türkiye 'yi yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak ayağa kaldırma mücadelesinin adıdır. AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti, kültürde, sanatta, edebiyatta, ekonomide ve teknolojide dışa bağlı değil, çıkar çevrelerinin ellerinde değil, sadece ve sadece milletin emrinde olan bir siyasi harekettir. Arkamızda milletten başka hiçbir güç yok, Allah'a çok şükür olmayacak da. Arkamızda dünyanın falanca lobisi, çıkar çevresi, medya kuruluşları değil bizatihi milletin kendisi var aziz Şanlıurfalı hemşehrilerimiz var. Son Günlerde bu davaya, bu sevdaya gem vurmak isteyen, duraksatmak isteyen iç ve dış mihrakların hedef noktasıyız. Yan yana gelmez denilenler konu AK Parti olduğunda birleşmekten yan yana gelmekten geri durmuyorlar. Yine hem sosyal medyada, hem de reel hayatta teşkilatlarımıza ve kadrolarımıza karşı büyük bir saldırı söz konusudur. Amaç çalışanlar kadroları duraksatmak, çamur at tutmazsa da izi kalsın düşüncesiyle hareket etmektedirler. Kimi içimizden çıkmış, kimi Şanlıurfa'nın geleceğine göz dikmiş bir kesim var ki şahsımı, partimizi, belediyelerimizi ve teşkilatlarımızı sahte hesaplarla hedef almış durumda. Amaç Şanlıurfa'da birliği, dirliği bozmak, teşkilatlar arasında fitne sokmak bizi içeriden parçalamaktır. Biz bu oyunların hepsinin bilincindeyiz. Kimlerin hangi oyunları, hangi sahte hesaplarla ve kışkırtmalarla yaptığını çok iyi biliyoruz. Bizler teşkilat olarak bunlara karşı uyanık olmalıyız. Bizim derdimiz davamız ve hizmet etmek için gece gündüz çalışacağımız Şanlıurfa'mız var. Hatırlayın İstanbul seçimlerinden sonra ilk gece başörtülü kardeşlerimizi hedef alan açıklamalarda bulundular. Aile yapımızı parçalamak için sosyal medyada milletin hizmet için verdiği belediyeleri kullanarak örgütlendiler. Kurban Bayramında sosyal medyada sözde hayvan duyarlılığı kasarak dini değerlerimizi hedef aldılar. Bunların hizmet anlayışı İstanbul sel altındayken Bodrum'da tatil yapmaktır. Yani Millet diye bir kaygıları yok, yani millet diye bir dertleri yok. Buna karşın Bizler AK Partiye gönül vermiş kardeşlerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Sağa sola değil halkımız ne diyor ona bakacağız. Artık dar kapsamlı siyaset, ideolojik saplantılar bir kenara bırakılacak. Hizmet ve proje siyaseti önümüzdeki dönemde siyasetin tek geçerli akçesi olacak inşallah. Hamd olsun, artık kaybedenin koltuğa yapıştığı dönem bitmiştir. Siyaset yenilenecek ve Türkiye çok daha güçlü olacak. Siyasette şiarımız herkesi, her kesimi kucaklamak olmalıdır. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olmalıyız. Her gönüle daha fazla girmeye çalışmalıyız. Onların derdiyle dertlenmeliyiz. Sorunları bir ev ödevi titizliğiyle çözmeye çalışmalıyız" dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise belediye olarak yapılan yatırımları ve projelerden bahsetti. Başkan Beyazgül "Büyükşehir belediyesi olarak bizler halkımıza daha kalkınmış bir yaşam standardı getirmek için çalışıyoruz. Seçimlerden önce halkımıza ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Belediye olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tüm projeleri yerinde inceleyerek, en kısa zaman diliminde hizmete sunuyoruz.Ben buradan ayrıca ilerleyen günlerde başlayacak isot festivaline tüm halkımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - ŞANLIURFA