AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, İlçe Meclis Üye Adayı Celal Akıl tarafından açılan seçim bürosunun açılışında skandal ifadeler kullandı.

"ALLAH SİZE BİR EMANET VERİYORSA..."

"Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor" diyen Gülpınar, "Bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için, halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir, halk sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, illaki bunun hesabını soracak demektir" ifadesini kullandı.

"ALLAH SİZE HİÇBİR HESAP SORMAYACAK"

Gülpınar, konuşmasının devamında "Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak" dedi.