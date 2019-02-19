AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Hasan Peker'in belediye için açtığı sözleşmeli iş ilanı tartışma yarattı. Özel şartların yer aldığı ilana sadece kızı Büşra Peker başvurabildi. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Büşra Peker "Çok bekledim ama maalesef olmadı. O gün bekledim, mülakat olacak diye ama gelen olmadı." dedi.

12 Şubat 2018 tarihinde Saraydüzü Belediyesi'nin resmi internet sayfasında bir ilan yer aldı. İlanda sözleşmeli olarak Belediyede işe alınacak kişinin, 4 yıllık ekonomi veya iktisat bölümlerinden mezun olunması isteniyor.

ÖZEL ŞARTLAR TARTIŞMA YARATTI

Bunun yanı sıra başvuru yapabilecek kişide istenilen diğer şartlar tartışmalara neden oldu. Özel şartlarda, başvuru yapacak kişinin en az bir yıl Saraydüzü ilçe merkezinde ikamet etme zorunluluğu dikkat çekerken, Sinop'ta doğmak, B sınıfı ehliyet, KPSS'de puanı diğer şartlar arasında. "Adayların aynı şartları taşımaları durumunda işe alımda avantajlı durum olarak değerlendirilecek hususlar" denilen özel şartlar bölümünde, değerlendirme için şöyle deniliyor:

"Avantajlı durum olarak değerlendirilecek hususların (a) maddesinde yazılı durum Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü huzurunda mülakatta uygulamalı olarak çalışma yaptırılarak tespit edilecek."

BÜŞRA PEKER İŞE BAŞLADI

Saraydüzü Belediyesi'nin resmi internet sayfasında yayımlanan bu ilana tepkiler gelirken, Hasan Peker'in en küçük kızı Büşra Peker belediyede çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Büşra Peker, Saraydüzü Belediyesi'nde Limited Şirket Müdürlüğü'nde muhasebeci olarak çalışıyor.

Hasan Peker ve Kızı Büşra Peker

"BİREYSEL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Odatv'de yer alan habere göre; ilandaki şartlarla ilgili, "Gayet makul ve mantıklı şartlar. Bireysel olduğunu düşünmüyorum. Belediye yerel insanlarını almak istemiş" dedi.

"ÇOK BEKLEDİM AMA GELEN OLMADI"

Büşra Peker, kendisinden başka kimsenin başvuru yapmaması ile ilgili olarak da, "Çok bekledim ama maalesef olmadı. O gün bekledim, mülakat olacak diye ama gelen olmadı. Neden gelen olmadı onu da bilmiyorum. Bence insanlar KPSS puanı olmadığı için başvurmadı. Gelmeyen insanın olması benim sorunum mu? Bu bölümden mezun olmamış olması benim sorunum mu? İlçede yaklaşık 15-20 üniversite mezunu var. Girememiş olması benim sorunum mu?"

"ELEŞTİRİ OLMASI ÇOK NORMAL"

Büşra Peker, sözlerinin sonunda kendisinin Gazi Üniversitesi mezunu olduğunu ve Sinop Üniversitesi'nden mezun olan biriyle aynı olmadığını iddia ederek şöyle dedi:

"Eleştiri olması çok normal. Bir Sinop Üniversitesi mezunu ile bir Gazi Üniversitesi mezunu performansı bir olamaz değil mi? Bir potansiyel durumu da var yani."

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

Hasan Peker, 2013 yılında MHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Peker'in rozetini, o dönem Başbakan olan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan takmıştı. 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde de Hasan Peker, AK Parti'den yeniden Saraydüzü belediye başkan adayı oldu.

OĞLU CİNSEL SALDIRIDAN YARGILANMIŞTI

Hasan Peker'in gençlik kollarında yönetici olan oğlu A.P., Sinop'un Gerze ilçesi AK Parti teşkilatı tanıtım ve medya başkanı Ş.A.'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi, cinsel saldırıya uğradığını ifade eden Ş.A. hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında 6 ay koruma tedbiri kararı vermişti.

YOLSUZLUK YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Hasan Peker'in cami arsası için bağışlanan parayı belediyenin kayıtlarına giriş yapmadığı da iddia edilmişti. Bu iddiayı öne süren dönemin MHP'li Belediye Meclisi Üyesi Abdullah Can şu şekilde konuşmuştu:

"2011 yılında Mehmet Ali Köprülü isimli hayırsever vatandaş Saraydüzü'ne yapılacak olan caminin arsasının alınması için 12 Bin TL. bağışta bulundu ve bu parayı mevcut Belediye Başkanı Hasan Peker elden teslim aldı. Fakat bu paranın girişi Belediye kayıtlarına geçmemiştir. Hatta cami yapılması için bir bedel ödenerek bir arsa alınmamış ve cami yeşil alana inşa edilmiştir. Yani 12 Bin TL. caminin arsası için kullanılmamıştır. Belediye kayıtlarına geçmeyen bu para nerededir?"

SAADET PARTİLİ VEKİL ADAYLARINI İLÇEDEN KOVDU İDDİASI

24 Haziran seçimleri öncesinde, Sinop'ta seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi milletvekili adayları İslam İnce ve Musa Akman, Saraydüzü ilçesinde esnaf gezisi yaparlarken, ilçenin Hasan Peker'in sözlü tacizine maruz kaldığı iddia edilmişti. Saadet Partili Musa Akman, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle yazmıştı:

"Bugün Sinop Saraydüzü ilçesinde seçim çalışmasındaydık. Belediye başkanı bizi gördü yanımızda durdu. Allah'ın selamını verdik almadı. 'Ne işiniz var sizin burada' dedi. Allah selamet versin dedik geçtik.Adı başkan ama sanırsınız koğuş ağası!"

Hasan Peker'in makam aracıyla Saadet Partili vekil adaylarının önünü kestiği öne sürülmüştü.

İşte o ilan;