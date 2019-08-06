AK Parti Sason
İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Batman Milletvekili
Ziver Özdemir, Sason Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Sason'a önemli hizmetler yaptığını vurgulayarak, "Sason'da bulunan tüm eksiklikleri çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Seçim döneminde verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
Toplantıya AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan da katıldı.