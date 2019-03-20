AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı'na Yapılan Silahlı Saldırı

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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve il yöneticileri alacak verecek meselesi nedeniyle saldırıya uğrayan AK Parti Selçuk Belediyesi Başkan Adayı Osman Başterzi'yi tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversiteki (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.Hastane çıkışında, gazetecilere açıklamalarda bulunan Şengül, Başterzi'nin Selçuk'ta çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttüğünü, gelinen süreçte böyle bir saldırıya uğramasının kendilerini çok üzdüğünü belirtti.Olayın ortaya çıkarılması için polis ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şengül, şunları söyledi:"Geçmişte yaşanan bir alacak meselesinin manidar bir şekilde bugüne taşınması, özellikle seçime 12 gün kala böyle bir saldırının meydana gelmesi bizi son derece üzdü. Burası demokratik hukuk devleti kimse eşkıya değil, kimse kendi adaletini sağlayamaz. Adaleti ancak devlet sağlar ama bu olayın yine kullanıldığını, belki son dönemlerde ciddi anlamda sahada teveccüh görmesinin yarattığı biraz rahatsızlık olduğunu da sezinliyoruz. Hukuk da gerekeni yapacaktır. Adayımız inşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup, Selçuklularla beraber olur. İnanıyorum Selçuklu vatandaşlarımız, bu saldırıya en güzel cevabı 31 Mart akşamı verecektir."Hastane Başhekim Vekili Opr. Dr. Recep Gür Ustaoğlu da ateşli silah yaralanması sonucu hastalarının dize uzanan femur kemiğinde çok parçalı diz eklemini ilgilendiren bir kırık tespit etiklerini, hastalarının genel durumunun iyi olduğunu, 72 saat antibiyotik tedavisi uyguladıktan sonra gerekirse ameliyat yapacaklarını ifade etti.Şengül'e ziyaretinde İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da eşlik etti.