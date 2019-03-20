AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayına Silahlı Saldırı

İzmir
'in Selçuk
ilçesinde, AK Parti
Belediye başkan adayı Osman Başterzi
, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.
Sol ayağından yaralanan Başterzi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayı gerçekleştirdiğini belirten A.Y, polis merkezine giderek teslim oldu.
Zanlının ilk ifadesinde, Başterzi ile alacak verecek mesele yüzünden aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.
Soruşturma sürdürülüyor.
İzmir, AK Parti, Selçuk, Güncel
Kaynak: AA