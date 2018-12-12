12 Aralık 2018, 17:52
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AK Parti Şemdinli'de Temayül Yoklaması Gerçekleştirdi

AK Parti Şemdinli

AK Şemdinli İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Şemdinli İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

Temayül yoklaması için Şemdinli ilçesine gelen AK Parti Genel Merkez Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyet, partililer tarafından karşılandı.

Parti binasına geçen Gürcan'ın katılımıyla ilçe başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Gürcan ve beraberindekiler, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Gürcan'a AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve diğer ilgililer de eşlik etti. Merkez,Şemdinli
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:52