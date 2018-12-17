AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı, İstedikleri Adayın Aday Gösterilmediğini Duyunca Ayaklandı

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in belediye başkan adaylığı için istifa etmesinin ardından ilçede gerginlik yaşanıyor. Partililer istifa eden ilçe başkanının aday gösterilmediğini duyunca ayaklandı.

"KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Sözcü'nün haberine göre; istifa eden başkanın yerine vekaleten atanan İlçe Başkanı Sadettin Kuyucak, partililerle sokakta toplanarak yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimiz tarafından yapılan temayül yoklamalarına rağmen teşkilatların ve Seydişehir halkının talepleri dikkate alınmaksızın Genel Merkezimiz tarafından Seydişehir Belediye Başkan Adayının belirlendiği iddiası kabul edilir bir durum değildir. Bu durum teşkilatları yok sayarak 'ben yaptım oldu' mantığından başka bir şey değildir" dedi.

"AK PARTİ'NİN SEÇİM KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Genel Merkezimiz tarafından belirlendiği iddia edilen aday ile Seydişehir'de AK Parti'nin seçim kazanmasının mümkün olmadığı açık bir şekilde ortadadır" diyen Kuyucak sözlerini şöyle sürdürdü;

"24 Haziran seçimlerinde düşülen hataların tekrar yaşanmaması için bu kararın tekrar gözden geçirilmesini, aksi bir durum halinde AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı olarak bir bütün halinde görevimizden istifa edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."