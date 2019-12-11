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AK Parti Seydişehir teşkilatı "Nobel Edebiyat Ödülü" komitesini kınadı

Seydişehir AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri İsveç Kraliyet Akademisini kınadı.

11.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:06AK Parti Seydişehir teşkilatı
AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri Kraliyet Akademisini kınadı.
Seydişehir Belediyesi önünde toplanan partiler yaptıkları basın açıklamasıyla Sırp kasabı Milosevic sempatizanı soykırım inkarcısı Handke'ye veren İsveç Kraliyet Akademisi'ni kınadı.

Partiler adına açıklamayı Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptı.
Açıklamada Başkan Tutal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da savaş çığırtkanları, soykırım inkarcıları, binlerce Müslümanın katilleri, terör goygoycuları Nobel Ödülü adı altında mükafatlandırılmıştır. Avrupa yüzyıllardır bastırdığı karanlık yüzünü, içinden fışkıran vahşi kimliğini artık saklayamamaktadır. Daha önce Müslüman katili Myanmar lideri Aung San'a, Vietnam Kasabı Henry Kissinger'a, Irak'ta milyonlarca insanın canına ve namusuna mal olan Barack Obama'ya verilen kanlı Nobel Ödülü geçtiğimiz günlerde de Sırp Kasap Milosevic'e duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmiştir." dedi.
Nobel Komitesi Üyesi Gun-Britt Sunstrom'un kararı gerekçe göstererek komisyondan istifasına da değinen Tutal, "Bu karar henüz ödül komisyonu içindeki realist insanları bile tatmin etmemişken katil sevicilerin mükafatlandırılması açıklamaya muhtaç bir tahrik unsuru olmuştur. Bosnalı büyük lider Aliya İzzetbegoviç'in de dediği gibi batı hiçbir zaman medeni olmamıştır." diye konuştu.

Seydişehir, AK Parti, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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